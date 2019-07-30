Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla inşa edilen Akçay
Barajı'na ilişkin, "Sakaryamızın doğasına zarar vermeden yürüttüğümüz Akçay Barajı projemizde şehrimize hem elektrik üretiminde hem su üretiminde büyük katkı sağlayacağız. İnşallah projeyi en kısa zamanda tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüce, Akçay Barajı ve proje kapsamında inşa edilen Hacımercan ile İkramiye hidroelektrik santrallerini gezdi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Vekili İlyas Demirciden bilgi aldı.
Açıklamalarda bulunan Yüce, Sakarya'nın doğasına zarar vermeden yürüttükleri Akçay Barajı projesinde kente hem elektrik hem de su üretiminde büyük katkı sağlayacaklarını kaydetti.
Yüce, suyun gücünü kullanarak elde ettikleri enerjiyle Sakarya'nın enerji ihtiyacını rahat bir şekilde karşılayacaklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:
"Aynı zamanda yağmur ve kar sularını enerji harcamadan Akçay Barajı'ndan vatandaşlarımıza içme suyu olarak sunacağız. Şehrimiz için çok büyük bir öneme sahip projenin hızlı bir şekilde tamamlanması için kollarımızı sıvadık. Sakarya'ya katkı sağlayacak her projeyi yakından takip ettiğim gibi bu projenin de bitim aşamasına kadar yakın takipçisi olacağım. Barajın yapım aşamasında gerekli olan yerlerde ağaçlar asla kesilmeyecek, köklerinden sökülerek sadece yerleri değiştirilecek. Böylelikle Akçay Barajı doğaya zarar vermeyecek. Doğadan elde ettiğimiz enerji projesini doğaya zarar vermeden en kısa zamanda inşallah tamamlayacağız." dedi.