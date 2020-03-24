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Akçay Barajı'nda su seviyesi yüzde 60'a ulaştı

Sakarya'da, Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla inşa edilen Akçay Barajı'nda su seviyesi yüzde 60'a ulaştı.

24.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:36
Akçay Barajı'nda su seviyesi yüzde 60'a ulaştı
Sakarya 'da, Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla inşa edilen Akçay Barajı'nda su seviyesi yüzde 60'a ulaştı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, Pamukova Eskiyayla bölgesinde Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından inşa edilen barajda su seviyesinin artmaya devam ettiğini belirtti.
Bir yerel yönetim tarafından hayata geçirilen ilk baraj olma özelliği taşıyan Akçay Barajı'nın 22 Kasım 2019'da su tutmaya başladığını aktaran Yüce, "Çok şükür geride kalan 4 aylık süreçte yağışların etkisini göstermesi, rakımı yüksek olan Eskiyayla havzasında kar yağışının etkili olmasıyla su seviyemiz yüzde 60'a yükseldi. İnşallah şehrimizin su geleceğine alternatif olacak Akçay Barajı, aynı zamanda enerji üretimiyle de milli ekonomiye ciddi bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Gövde yüksekliği 75, su alma seviyesi 65 metre olan barajın maksimum noktaya ulaşmasına az kaldığına işaret eden Yüce, şunları kaydetti:
"Akçay Barajı'yla şehrimizin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'ne alternatif oluşturacağız. Sakarya'nın sadece bugününde değil, yarınlarında da büyük bir önemi olacak Akçay Barajı üzerine inşa ettiğimiz HES'lerle de enerji üreteceğiz. Akçay Barajı'ndan şehrimize su vermeye başlayacağımız günü heyecanla bekliyoruz."
Kasım 2019'da su tutulmaya başlanan barajdaki su seviyesi, 2 ay içerisinde minimum su alma seviyesi olan 30 metreye yükselmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Sapanca, Sakarya, Akçay, Güncel

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