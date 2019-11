Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

195 milyonluk yatırım ile Sakarya'ya kazandırılan, yılda şehre 40 milyon metreküpe kadar su sağlayacak olan ve Sapanca Gölü'ne alternatif içmesuyu kaynağı olacak Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlanıldı.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sakarya'nın Pamukova ilçesi Eskiyayla havzasında 195 milyon liralık yatırım ile inşa edilen ve 75 metre gövde yüksekliğine sahip olan barajda yılda 40 milyon metreküplük bir su potansiyeli oluşacak.Sakarya'nın dev projesi Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlanan tarihi anlarda basın mensupları ile baraj bölgesinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yatırımla Sakarya'nın içmesuyu geleceğine ilk güvenceyi sağladıklarını vurguladı. Yüce; şehre yılda 40 milyon metreküpe kadar su sağlayacak, Sapanca Gölü ve Çark Deresi ekosistemine ciddi katkılar sunacak, enerji tasarrufu ve üretimi noktasında büyük kazançlar elde edilmesine vesile olacak, tamamıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi imzasını taşıyan bir yatırımı hayata geçirmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti."HES'LERLE 10 BİN KONUTUN YILLIK İHTİYACINI KARŞILAYACAK ENERJİ ÜRETECEĞİZ"SASKİ tarafından, Sapanca Gölü'ne alternatif içmesuyu kaynağı oluşturmak amacıyla Pamukova'nın yaklaşık bin metre rakımda bulunan Eskiyayla havzasında inşa edilen Akçay Barajı'nın yapımı kısa süre önce tamamlandı. Barajda su tutulmaya başlanan tarihi anları basın mensupları ile birlikte baraj bölgesinde takip eden Başkan Ekrem Yüce, "Etrafındaki orman örtüsü ve bulunduğu konum itibariyle her türlü etmenden uzak bir bölgede yer alan Akçay Barajımız ile şehrimize enerji harcamadan içmesuyu sağlamanın yanı sıra isale hattı üzerine inşa ettiğimiz HES'lerle 10 bin konutun yıllık ihtiyacını karşılayacak enerji üreteceğiz. 195 milyonluk maliyete ulaşan bu yatırımımızda kapakları kapatarak su tutmaya başlıyoruz. Bu kış depolayacağımız kar ve yağmur sularını 2020 Haziran ayında şehre vermeyi hedefliyoruz" dedi.75 METRE GÖVDE YÜKSEKLİĞİCoğrafi özellikleri ve tabi çevresiyle sadece Sakarya'nın değil, Türkiye'nin gözbebeği olan Sapanca Gölü'ne önemli bir alternatif sağladıklarını vurgulayan Yüce, "Gölümüzden büyük bir enerji harcayarak su alıyoruz. Akçay Barajı ise tamamen cazibeyle su sağlayacak. Teknik özelliklerden bahsedecek olursak barajımız 75 metre gövde yüksekliğine sahip. Eskiyayla havzasından yıllık sağlayacağımız su miktarı 20 milyon metreküp. İkramiye ve Balıkçı Su Alma Yapılarımızla da 20 milyon metreküp su tutacağız. Akçay Deresi'nin akışına hiçbir şekilde zarar vermeyecek projemizi ekosistemi de dikkate alarak hayata geçirdik. Sapanca Gölü suyunun dengeli kullanımına ciddi katkı sağlayacak bir yatırım" dedi.47 KİLOMETRE ÇELİK İSALE HATTIBaşkan Yüce, "Kar ve yağmur sularını baraj gövdesinde tutarak inşa ettiğimiz 47 kilometre uzunluğundaki çelik isale hattı ile bölgeden Serdivan'da bulunan Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'ne ulaştıracağız. Burada son teknoloji sistemimizle arıtacağız. Daha sonra ise vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Baraj ve ara havzalarda 53 milyon metreküp su akımı bulunuyor. Biz bu akımın 40 milyon metreküpünü içmesuyuna dönüştüreceğiz. 13 milyon metreküplük kısmı ise can suyu olarak tekrar Akçay Deresi'ne bırakacağız. Böylelikle ekosistemin ve canlı hayatının devamını sağlayacağız" diye konuştu."SAPANCA GÖLÜ'NDEN ALDIĞIMIZ SU MİKTARINI ÇOK CÜZİ BİR SEVİYEYE ÇEKECEĞİZ"Havzada kar ve yağmurun yoğun olduğu dönemlerde saniyede 6-7 metreküp su akışı gerçekleştiği bilgisini paylaşan Başkan Yüce, "Yıllar boyunca yaptığımız ölçüm ve analizlere dayanarak bölgede konumlandırdığımız barajımızın şehrimize canlılık katacak bir başka faydasından daha bahsetmek gerekiyor. Buradan sağlayacağımız su ile Sapanca Gölü'nden aldığımız su miktarını çok cüzi bir seviyeye çekeceğiz. Bu da Çark Deresi kapaklarının açılarak gölde su deviniminin daha hızlı gerçekleşmesini; göl suyunun daha temiz olmasını, Çark Deresi'nin canlılık kazanmasını ve eski günlerine dönmesini sağlayacak" şeklinde konuştu.45 MİLYON KİLOWATT SAAT ENERJİ ÜRETİMİBarajın içmesuyu sağlamasının yanı sıra bir diğer olumlu yönünün de enerji üretimine olanak tanıması olduğunu belirten Başkan Yüce, "Ülkemiz enerji açığı ve ihtiyacı olan bir ülke. Hükümetimiz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız yenilenebilir enerji noktasında ciddi teşvikler veriyor. 930 metre kotunda bulunan barajımızın 47 kilometrelik isale hattı üzerine 12 megawatt kurulu güce sahip 3 adet HES inşa ettik. İsale hattı üzerinde büyük bir basınç kazanan suyun enerjisinden faydalanarak İkramiye HES, Hacımercan HES ve Hızırilyas HES ile yılda 45 milyon kilowatt saatlik enerji üreteceğiz. Burada da 2 HES'te türbinlerimizin montajı tamamlandı. İkramiye HES'te de kısa süre içerisinde türbin montajımızı tamamlayacağız. Barajımızdan şehrimize su ulaştırmaya başladığımızda HES'lerimizi enerji üretimine hazır hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.(Burak Can Tokyürek/İHA)