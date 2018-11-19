Akçay Barajı Üzerine 3 Adet Hes İnşaa Edildi

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:50



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:50

Hacımercan HES'te devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Zeki Toçoğlu, ziyaret sonrasında yaptğı açıklamada, Akçay barajının üzerine 3 tane HES inşaa ettiklerini ve 45 milyon kilovata kadar enerji üretebileceğini belirtti.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Akçay Barajı Projesi kapsamında inşa edilen Hacımercan HES'i ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İlkleri hayata geçiren bir yerel idare olmanın kendilerini mutlu ettiğini ve daha fazlası için cesaretlendirdiğini söyleyen Başkan Toçoğlu, "Tıpkı ADASU HES gibi Akçay Barajı da bir yerel idare tarafından inşa edilen alanlarındaki ilk yatırımlar. Biz çevreci bir belediyeyiz. Tüm çalışmalarımızda çevreyi ve tabiatı önceliyoruz. Bu bakımdan enerji noktasında da tavrımız net. Hem su kaynaklarının boşa akmasını engelliyoruz, hem de yenilenebilir, zararsız ve temiz enerji üreterek şehrimize ve ülkemize katkı sağlıyoruz" diye konuştu."3 HES ile 45 milyon kilovat enerji"Akçay Barajı Projesi'nin bin metre rakımda bulunan bir konumda inşa edildiğini belirten Toçoğlu, "Buradan suyu hiçbir enerji tüketmeden cazibe ile şehrimize ulaştıracağız. Bu suyu alırken enerjisinden yararlanmak için 3 adet HES inşa ediyoruz. 4 megawatt kapasiteye sahip olacak İkramiye HES'te zemin ıslahı çalışmalarımız sürüyor. Hacımercan HES 5,8 megawatt elektrik üretebilecek. Şu anda binanın temel betonu dökülüyor. Binanın tamamlanmasının ardından 3 adet türbin yerleştirilecek. Hızırilyas HES'te ise çalışmalarımızın artık sonuna geldik. İlerleyen günlerde toplam 2 megawatt güce sahip 2 türbinin montajını gerçekleştireceğiz. Projemiz kapsamında yer alan bu 3 HES ile yılda 45 milyon kilovata kadar enerji üretebileceğiz. Yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. - SAKARYA