17.07.2019 12:42
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Akçay'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Akçay

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilogram 69 gram 'skunk' uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin TL ele geçirildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilogram 69 gram 'skunk' uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin TL ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında yapılan takipte, uyuşturucu satıcılarının Edremit'in Akçay Mahallesi'ne geldikleri tespit edildi. Şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Ardından belirlenen adrese yapılan baskınla  D.M., Ö.A. ve S.H. yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 69 gram 'skunk' maddesi bulunurken, ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin TL ele geçirildi.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
Balıkesir, Edremit, Güncel

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