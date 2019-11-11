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Akçay ve Ahatlı'yı bağlayan yol hizmete açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesine bağlı ekipler 2 kilometrelik Akçay ve Ahatlı mahallelerini birbirine bağlayan yolu yeniledi.

11.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:33Akçay ve Ahatlı'yı bağlayan yol hizmete açıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesine bağlı ekipler 2 kilometrelik ve Ahatlı mahallelerini birbirine bağlayan yolu yeniledi. Asfalt çalışmaları tamamlanan yol hizmete açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı yol yapım ekipleri 2 kilometrelik 'nın Ahatlı Mahallesi grup yolunda stabilize yol çalışmalarını tamamladı. Oldukça eski ve dar olan Ahatlı yolunu genişleten ekipler, belirlenen bölgelere büz koyma işlemi yaptı. Alt yapı çalışmaları tamamlandıktan yola sathi kaplama asfalt döküldü. Çalışmalar 1 greyder, 2 kepçe, 1 silindir, 1 su tankeri ve 3 hafriyat kamyonu ile birlikte 10 personel tarafından tamamlandı. Akçay ve Ahatlı Mahallesi sakinleri yolun hizmete açılmasıyla kışın çamurdan, yazın tozdan kurtulmuş oldu. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ahatlı Mahallesi, Elmalı, Akçay, Güncel

Kaynak: İHA

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