Akciğer Hastası Genç Kız, Sağlığına Kavuşmak İstiyor

Kahramanmaraş
'ta akciğer nakli olabilmesi için "Bronşektezi" hastalığını yenmesi gerektiği için hayırseverlerden yardım bekliyor.
Doğuştan Bronşektezi (solunum yetmezliği) hastası olan ve akciğer nakli bekleyen 22 yaşındaki Buse Sayıcı, evde artan rahatsızlığı üzerine 4 aydır Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
(KSÜ) Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi veriyor.
Sayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 aydır hastaneden dışarıya çıkamadığını söyledi.
Akciğer nakli bekleyen bir hasta olduğunu belirten Sayıcı, kendisinde verem mikrobu çıktığı için bu hastalık geçene kadar, nakil de olamayacağını ifade etti.
Yetkililer ile hayırseverlerden yardım bekleyen Sayıcı, "Yetkililerin ve hayırseverlerin beni görmelerini istiyorum ve hayallerime nefes olmalarını bekliyorum. Ben artık makinesiz nefes almak istiyorum. Tek istediğim sağlığıma kavuşup okula gidebilmek. Başka hiçbir şey istemiyorum." diye konuştu.
Hastanede doktorların kendisine çok iyi davrandığını ifade eden Sayıcı, ömür boyu burada yaşamak istemediğini, evinde hastalığını yenip nakil olmak istediğini belirtti.
Sayıcı'nın annesi Nesrin Arslan ise, iki çocuk annesi olduğunu, Buse'nin rahatsızlığı nedeniyle diğer çocuğuyla ilgilenemediğini ifade etti.
Kızının doğuştan hasta olduğunu ve tedavi gördüğünü dile getiren Arslan, son 1,5 yıldır kızının rahatsızlığının ilerlediğini ve günlerini hep hastanelerde geçirdiklerini söyledi.
Hastane yetkililerine ilgilerinden dolayı teşekkür eden Arslan, şunları kaydetti:
"Akciğer nakli için Buse'nin tahlil örnekleri Ankara
'ya gidecekti ancak verem mikrobu çıkınca oradaki doktorlar, bu mikrobun tedavi edilmesinin ardından akciğer naklinin yapılabileceğini söylediler. Şimdi Buse verem tedavisi görüyor. Kızım
sürekli bu makineye bağımlı yaşıyor. Banyosunu bile bu maske ile yapıyor. Buse burada çok bunaldı ve eve gitmek istiyor. Yatağında uyumak istiyor. Buse'nin evinde tedavi görmesi için hastane tipi BPAP cihazı gerekiyor. Bu makinenin fiyatı çok pahallı, ben Buse'den dolayı verilen engelli maaşı ile geçimimi sağlıyorum. Bu makine olursa Buse en azından tedavisine evinde devam eder. Eğer akciğer nakli olursa sağlığına kavuşur diye bekliyoruz."
Sütçü İmam Üniversitesi,Kahramanmaraş