Haberler » Güncel » Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı - Haber

Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Kanser, Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sorumlu Hekimi Dr. Songül Kurtoğlu, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyadaki en sık görülen kanser türü olan akciğer kanserinin en temel sebebin sigara olduğunu belirtti.

21.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:00Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı
İl Sağlık Müdürlüğü Kanser, Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sorumlu Hekimi Dr. Songül Kurtoğlu, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyadaki en sık görülen kanser türü olan akciğer kanserinin en temel sebebin sigara olduğunu belirtti.
Kurtoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, günde bir paket sigara içen bir kişinin akciğer kanserine yakalanma riskinin 20 kattan fazla arttığını ifade ederek, sigara dumanında yer alan 5 binden fazla kimyasal maddenin 70'ten fazlasının kanser yapıcı etkiye sahip olduğunu vurguladı.
Nargile, elektronik sigara, puro gibi ürünlerin de içerdiği kimyasallarla kansere davetiye çıkardığına vurgu yapan Kurtoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Piyasaya light, filtreli, elektronik gibi adlarla daha güvenli olduğu iddia edilerek sürülen ürünlerin kullanımıyla da akciğer kanseri riskinde azalma olmadığı görülmüştür. Bırakın zararsız sigarayı, daha az zararlı sigara söz konusu bile değildir. Her ne kadar akciğer kanserine yakalananlar derin bir umutsuzluğa kapılsa da gerek tanı, gerekse tedavi aşamasında sigaranın bırakılması kansere bağlı yaşam süresini uzatmaktadır. Akciğer kanserinin tedavisinin ilk basamağı sigarayı bırakmak olmalıdır."
Bolu'da KETEM, Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Refika Baysal Sağlıklı Hayat Merkezi, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dörtdivan ve Göynük ilçelerinde Sigara Bırakma Poliklinikleri bulunduğunu anımsatan Kurtoğlu, sosyal güvencesi olan veya olmayan herkese herhangi bir ücret talep etmeksizin sigarayı bırakma konusunda yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:32 Tekirdağ'da dere yatağında erkek cesedi bulundu
20:30 Öğrencilerden yaşlıların yüzünü güldüren yardım
20:30 Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda tutuklu sayısı 18'e çıktı
20:28 Hong Kong'da şiddet yerini barışçıl protestolara bıraktı
20:27 Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
15:01 Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
00:24 Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
21.11.2019 20:34:38