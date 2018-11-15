Akciğer Kanseri Riskini Azaltmak Mümkün!

Eylül ayında başlayan çalışmalar sonucunda Bağdat Caddesi, modern ve yeni bir görünüme kavuştu.

3 BİN METREKARE GRANİT KALDIRIM

Yenileme çalışması Bağdat Caddesinin, ilçe girişinde bulunan saat kulesinden belediye hizmet binası arasındaki 700 metrelik kısımda gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 3 bin metrekare granit kaldırım düşemesi ve bin 400 metre uzunluğunda granit bordur imalatı yapıldı. Ayrıca çalışma yapılan 700 metrelik kısımda, eski asfalt kaldırılarak yerine 650 ton asfalt serimi yapıldı.

BAĞDAT CADDESİ MODERN GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Bağdat Caddesi'nin yenilenmesinde özverili bir şekilde çalışma gerçekleştirdi. Eylül ayında başlayan çalışmalar, yeni yol çizgilerinin çizilmesiyle tamamlandı. Yapılan çalışmalarla Bağdat Caddesi Modern bir görünüme kavuşmuş oldu.