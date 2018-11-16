Akciğer Kanserinden Korunmak Için 6 Altın Kural

Günde birkaç sigara bile kansere yakalanma riskini artırırSigara içmek akciğer kanseri için bir numaralı risk faktörüdür. Pipo ve puro benzeri tütün ürünlerinin kullanılması ve ikinci el sigara dumanına maruz kalmak akciğer kanseri riskini artırmaktadır. Sigara içenler, sigara içmeyenlere göre 15 ila 30 kat daha fazla akciğer kanserine yakalanmaktadır. Günde birkaç sigara içilmesi bile akciğer kanseri riskini artırır. Her yaşta sigarayı bırakmak akciğer kanserinden korunmak için en önemli adımdır.Doğal gazlar akciğerlerin düşmanı olabilirRadon, kayalardan ve kirden gelen, evlerde ve binalarda sıkışıp kalmış doğal bir gazdır. Görülemez, tadılamaz veya kokmaz. Radon her yıl yaklaşık 20.000 akciğer kanseri vakasına neden olmaktadır. Bu da onu akciğer kanserinin ikinci en önemli nedeni haline getirmektedir. Asbest, arsenik, dizel egzoz, bazı silika ve krom solumak da akciğer kanseri riskini artırmakta ve bu riskin özellikle sigara içenlerde daha yüksek olduğu bilinmektedir.Bu kişiler düzenli kontrollerini ihmal etmemeliYoğun sigara içenlerÇeşitli kimyasal maddelere mesleki maruziyeti olanlarSon 15 yıl içerisinde sigarayı bırakmış olanlar55 ila 80 yaş arasında olanlarAile öyküsü varsa dikkat!Akciğer kanseri olduğu halde hala sigara içen kişilerde, başka bir akciğer kanseri gelişme riski söz konusudur. Ayrıca sigara kullananlarda Beta-Keroten takviyeleri akciğer kanseri riskini artırır. Ailesinde akciğer kanseri olanlarda kanser gelişme riski daha çoktur. Göğüs bölgesine radyasyon uygulaması da akciğer kanserini artıran önemli bir diğer nedendir. Ancak bazı akciğer kanserleri herhangi bir sebep olmaksızın da ortaya çıkabilir.Akciğer kanserinden korunmak için bu önerilere dikkat edin;1) Sigarayı bırakın ve sigara içilen ortamlardan uzak durun.2) Mesleksel ve çevresel etkenleri ortadan kaldırın veya azaltın.3) Az yağlı gıdaların, sebze ve meyvelerin bol tüketildiği bir beslenme programı uygulayın.4) Sebze ve meyve ağırlıklı beslenin.5) Alkol tüketimini sınırlandırın.6) Özellikle açık havada düzenli egzersiz yapın.