Akciğerini Öksüren Hasta Kurtarılamadı

ABD
'nin Kaliforniya
eyaletinde kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye giden bir adam öksürdüğü sırada akciğerinin bir parçasını çıkardı. ABD'li adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde akıllara durgunluk veren olayda, 36 yaşındaki bir kişi kalp çarpıntısı şikayetiyle San Francisco
Üniversitesi Tıp Merkezi'ne başvurdu. ABD'li hasta damar tıkanıklığı nedeniyle kalp pili takılarak yoğun bakım ünitesine alındı. Kalbinde ejeksiyon fraksiyonu olduğu tespit edilen hasta bir hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde kaldı ve oksijen destek ünitesine bağlandı. Hastalık nedeniyle şiddetli öksürdüğü esnada akciğerinin bronş ağacı bölgesini tükürdü. 36 yaşındaki adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Hastanın kalbinin yüzde 50 ile yüzde 70 arasında olması gereken kan pompalayabilme oranı olan ejeksiyon fraksiyonunun yüzde 20'nin altında olduğu ve aort damarının tıkanık olduğu tespit edilmişti. - SAN FRANCISCO
Kaliforniya,Amerika Birleşik Devletleri
06 Aralık 2018 Perşembe 13:32