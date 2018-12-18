Akçil, Danıştay 10. Daire Başkanı Oldu

Eski Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Danıştay
10. Daire Başkanlığı'na seçildi. Danıştay Sekizinci Daire Üyesi Akçil, dün yapılan Danıştay Genel Kurulu'nda salt çoğunluğun üstünde 70 oy alarak başkan seçildi. Akçil'in Danıştay 10.Daire Başkanı seçilmesi, yargı camiasında sevinçle karşılandı. Erzurum
'da uzun yıllar İdare ve Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerini başarılı bir şekilde sürdüren Danıştay Sekizinci Daire Üyesi ve eski Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Danıştay 10.Daire Başkanı seçildi. Haziran ayından beri boş bulunan Danıştay 10.Daire Başkanlığı için birçok defa oylama gerçekleştirilmiş fakat sonuç alınamamıştı. Dün toplanan Danıştay Genel Kurulu, bir ilke de imza atarak yeni başkanını salt çoğunluk olan 67'nin üzerinde 70 oyla seçti.
Danıştay 10.Daire Başkanı Yılmaz Akçil, Adalet Akademisi Başkanı olduğu dönemde on binden fazla hakim ve savcıyı göreve başlatmıştı. Yılmaz Akçil'in Danıştay 10.Daire Başkanı olarak seçilmesi hukuk ve yargı camiasında büyük sevinç oluşturdu.
Yılmaz Akçil kimdir?
16 Ağustos 1968'de Afyonkarahisar Sandıklı
'da doğdu. Isparta Gönen
Öğretmen Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
'nden 1989 yılında mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında "Türk İdari Yargısında Yürütmenin Durdurulması" başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1991 yılında İdari Yargı Hakim Adayı olarak çalışmaya başladı. 1993 yılından itibaren, sırasıyla Sivas
ve Mersin
Vergi Mahkemesi Üyeliği, Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliği, Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 25 Şubat 2011'de Danıştay üyeliğine seçildi. Danıştay Sekizinci Daire Üyesi olarak görevini yaparken, 27 Şubat 2014 tarihli Bakanlar Kurulu
kararıyla Türkiye
Adalet Akademisi Başkanı olarak görevlendirilen Akçil, evli ve dört çocuk babası. - ERZURUM
Erzurum,Danıştay
Kaynak: İHA