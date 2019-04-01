Akdağ: "Cumhur İttifakı'nın Oluşturduğu Birlik Ruhu Türkiye'ye Hakim Oldu"

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ
, "Önümüzde uzun bir hizmet dönemi var. Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu birlik ruhu Türkiye
'ye hakim oldu. Bizi güzel günler bekliyor." dedi.
Recep Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kesin olmayan sonuçlara göre Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Mehmet Sekmen
'in kazandığını belirtti.
Seçimde Türk milletinin basiretini bir kez daha gösterip pusuya yatmış birilerine fırsat vermediğini aktaran Akdağ, "Önümüzde uzun bir hizmet dönemi var. Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu birlik ruhu Türkiye'ye hakim oldu. Bizi güzel günler bekliyor." diye konuştu.
Akdağ, Erzurum'un bir kere daha tarih yazdığını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Erzurum, AK Parti kurulduğundan beri cumhurbaşkanımızın ve bizlerin arkasında durdu. Bu kentin Cumhur İttifakı'nın ruhuna da mükemmel şekilde sahip çıktığını görüyoruz. Erzurum'da bizi 5 senelik müthiş bir hizmet dönemi bekliyor. Sayın Mehmet Sekmen açık ara önde bir kere daha seçilmiş görünüyor. Ciddi bir tecrübesi var. Erzurum'da biz iyi bir takımız. Büyükşehir belediye başkanımız, milletvekillerimiz, il başkanlığımız, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi
ve onların yakın kuruluşlarıyla çok yakın münasebet içindeyiz. Bu uyumla Erzurum inşallah şahlanarak yoluna devam edecek."
İlçe bazında Hınıs
'ta geçen dönem HDP
adayı ve Çat
'ta CHP
adayı yerine AK Parti adaylarının kazanmış göründüklerini bildiren Akdağ, bunların çok büyük bir değişimin öncüsü olduğunu belirtti.
Erzurum'da AK Parti haricinde belki bir iki ilçede farklı adayların kazanmalarının mümkün olabileceğini bildiren Akdağ, "Sonuçta biz 20 ilçemizde hizmet kervanını yola devam ettireceğiz." dedi.
Akdağ, Pasinler
ilçesindeki trafik kazasında yaralanan AK Parti Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli
'nin yeğeni Atilla Dölekli'nin de hayatını kaybetmesine çok üzüldüğünü ifade ederek, "Çok üzüldük, yüreğimiz yandı. Bir kardeşimiz trafik kazası sonucu rahmetli oldu. Bugün içimiz ona yandı. Cenabıhakk rahmet eylesin." diye konuştu.
"Erzurum'da iyi bir sonuç aldık"
AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz
de yaklaşık 2 aydır sahada olduklarını, teşkilat ve adayların hepsinin büyük özveri ile çalıştığını belirterek, "Erzurum çok geniş coğrafyası olan şehir. Kar
kış demeden neredeyse ve her kesime ulaşmaya çalıştık. Bunun için gayret sarf ettik." dedi.
Öz, seçimde Erzurum'da iyi bir sonuç aldıklarına işaret ederek, şunları söyledi:
"Hamdolsun Erzurum'da iyi bir sonuç aldık. Hem meclis üyeliğinde hem de belediye başkanlarında çok iyi sonuç aldık. Bu sonucun ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Sonuçlar beklediğimiz gibiydi aşağı yukarı tahminimiz böyleydi fakat birkaç ilçeyle ilgili tahminimiz tutmadı. Bazı ilçelerimizde yeni ilçeler bize katıldı, bazı ilçelerimiz bizden ayrıldı ama genel olarak topladığımızda büyükşehirde yüzde 63'ün üzerinde oy aldık. Şu andaki durum fevkalade güzel görünüyor."
Erzurum, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA