Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Akdağ'da 2 mevsim bir arada - Güncel

Akdağ'da 2 mevsim bir arada

Akdağ'da 2 mevsim bir arada Kütahya'nın 2 bin 120 rakımlı en yüksek dağı olan Akdağ'da iki mevsim bir arada yaşanıyor.

19.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:10
Akdağ 'da 2 mevsim bir arada
KÜTAHYA - Kütahya 'nın 2 bin 120 rakımlı en yüksek dağı olan Akdağ'da iki mevsim bir arada yaşanıyor.
Dağın 2 bin metre yüksekliğinde halen 10 santimetre kar varken, eteklerinde bulunan erik ve badem ağaçlarının çiçek açması doyumsuz bir manzara sunuyor. 2 bin metre yükseklikte eksi 5 derece sıcaklık varken bin metrede 10 derece sıcaklık olması ve ağaçların çiçek açması, eriyen kar sularından dolayı oluşan irili ufaklı şelaleler, görsel olarak bölgede bu eşsiz manzarayı görmek isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.
Doğasever Hakan Karaca, yaptığı açıklamada, "Önce 2 bin metre yüksekliğe çıktık ve 10 santimetre kar olduğunu gördük. Şu anda mart ayındayız, Akdağdayız. Yaklaşık 2 bin metre yükseklikteyiz. Yoğun kar yağışı var. Aşağıda bazı ağaçlar çiçek açmış ama yukarıda yoğun kar var. Çok soğuk ve tipi var, kar yağışı devam ediyor. Doruktan aracımızla 10 dakikada aşağı indik. Az önce 2 bin metre yükseklikte idik. Şimdi 900 metre yüksekliğe indik. Badem ağaçları, erik ağaçları çiçek açmış. İki mevsim bir arada yaşıyoruz. Akdağ gerçekten doyumsuz bir yer" diye konuştu.
Doruktan aracımızla 10 dakikada aşağı indik. Az önce 2 bin metre yükseklikte idik. Şimdi 900 metre yüksekliğe indik. Badem ağaçları, erik ağaçları çiçek açmış. İki mevsim bir arada yaşıyoruz. Akdağ gerçekten doyumsuz bir yer" diye kouştu. Akdağ’da 2 mevsim bir arada

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Akdağ'da 2 mevsim bir arada
Etiketler : Kütahya, Akdağ, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Birleşmiş Milletler’den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Güncel
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Güncel
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading