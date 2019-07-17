17.07.2019 12:30
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Akdağ'da doğal ortamda yetişen kekikler geçim kaynağı oluyor

Kütahya'nın Şaphane ve Gediz ilçelerine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar 2 bin 120 rakımlı Akdağ yaylalarından kekik toplayıp pazarda satarak geçim sağlıyorlar. Toplanan kekikler kilosu 40-50 lira arasında satılıyor.

Şaphane ve Gediz ilçelerine bağlı Akdağ yaylalarına yakın bölgelerde yaşayan köy sakinleri Temmuz ve Ağustos aylarında Şaphane dağı ve Akdağ'da bol miktarda bulunan kekik otunu toplayıp kurutup Gediz, Şaphane ve Simav pazarlarına götürüp satarak ek gelir elde ediyorlar.

KİLOSU 50 LİRADAN SATILIYOR

Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, "Bölgede yaşayan vatandaşların tamamen doğal olan kekik otunu dağlardan toplayıp kurutuyorlar. Şaphane ve yakın ilçelerde bulunan pazarlarda kilosunu 40 ile 50 liradan satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Doktorların baş ağrısını geçirir. balgam söktürür, bu sayede sinüslerin ve bronşların temizlenmesini sağlar dediği kekik tamamen organik olarak Şaphane dağlarında ve Akdağ'da bol miktarda mevcuttur" ifadelerini kullandı.

Akdağ'da doğal ortamda yetişen kekikler geçim kaynağı oluyor
Kaynak: İHA
Şaphane, Kütahya, Gediz, Akdağ, Yaşam, Ekonomi

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