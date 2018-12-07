07 Aralık 2018, 11:34
»»

Akdağ'da Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı

Akdağ

Kütahya’nın 2 bin 120 rakımlı en yüksek dağı Akdağ’da kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Kütahya'nın 2 bin 120 rakımlı en yüksek dağı Akdağ'da kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Bölgede dün başlayan kar yağışının artmasından dolayı yetkililer, bölgede yeni açılan Hisarcık -Köpenez- Değirmendere- Şaphane gurup yolunu kullanan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Bölgede kar yağışın artarak devam edeceğini bildiren yetkililer gurup yolunu kullanan sürücülerin eksi 5 derece olan hava sıcaklığından dolayı don olayı ve tipi yüzünden zincirsiz yola çıkmamalarını istediler.

Vatandaşlar Akdağ'da kar yağışından dolayı oluşan kartpostallık manzaralardan dolayı fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler.(YD-EFE) - KÜTAHYA
07 Aralık 2018 Cuma 11:34