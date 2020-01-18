Akdağ'da sömestir yoğunluğu yaşanıyor

SAMSUN'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, okulların sömestir tatiline girmesi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Çocuklar, kayak yapıp, kartopu oynayarak karın ve tatilin keyfini çıkarıyor.

Ladik ilçesindeki Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluk yaşanıyor. Kayak merkezine gelen çocuklar ve aileleri, kayak yaparken, bazı vatandaşlar da kızakla kaymayı tercih ediyor. 2 bin rakımlı zirveye çıkan ziyaretçiler, karla kaplı doğada muhteşem manzaranın da keyfini sürüyor. 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik telesiyeji bulunan kayak merkezinde tatilciler, karla kaplı doğada stres atıyor. Karneleri alan çocuklar da kayak yapıp, kartopu oynayarak eğleniyor.

'KARNE HEDİYESİ İÇİN GELDİK'

İhsan Rıfaz, karne alan torunlarını tatili için Akdağ'a getirdiklerini belirterek, "Torunlarımı karne hediyesi olarak buraya getirdik. Hava da çok güzel. Çok kalabalık. Biz de kızlarım ve torunlarımla birlikte kızakla kayıp eğleniyoruz" dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Elif Zeynep Erişken, karnesini alıp tatil için geldiğini belirterek, "Çok kalabalık ama çok eğlenceli burası. Tatilim çok güzel başladı. Kızak yapmakla geçiyor, tatilim diyebilirim" diye konuştu.

İpek Bıçkıcı ise Samsun kent merkezine henüz kar yağmadığını, bu nedenle kar görmek için Akdağ'a geldiklerini söyleyerek "Bu kadar eğleneceğimi hiç düşünmemiştim. Arkadaşlarımla kartopu oynayıp kar üzerinde kaydık. Çok keyifli oldu. Karne hediyesi olarak buraya geldiğimiz için çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Kızını karne hediyesi olarak kayak merkezine getirdiğini dile getiren Emrah Duman ise, "Karne hediyesi olarak kızım buraya gelmek istemişti. Biraz eğlenmek onların da hakkı. Dinlensinler istedik. Yeni eğitim dönemine dinlenmiş olarak başlasınlar istedik. Karne sözü olarak Akdağ'a getireceğimizi söylemiştik. İyi ki de gelmişiz. Hem kızım, hem de bizim için çok güzel oldu" dedi.