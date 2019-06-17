Akdağ'dan fışkıran güzellik: Uçarsu Şelalesi

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'nın hemen üzerindeki batı Torosların en yüksek noktası olan Akdağ'dan fışkıran Uçarsu Şelalesi, görenleri hayran bırakıyor.

Gömbe Yaylası'nda 3027 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın 1800 metre yüksekliğinden sular fışkırmaya başlıyor. Dağın eteklerinden fışkıran sular, yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki altında bir mağara olan kayalardan aşağı doğru beyaz bir bulut gibi uçuyor. Suyun uçması nedeniyle oluşan şelale de Uçarsu olarak adlandırılıyor. Suyun sıcaklığı 12 derece. Şelalenin suyu yaklaşık 4.5 kilometrelik bir vadiden kıvrıla kıvrıla akarak doğal güzellik oluşturuyor. Ardından Gömbe Ovası'ndaki Çayboğazı Barajı'na akıyor. Burada toplanan sular yaz boyunca Gömbe ve Elmalı ovalarına hayat veriyor. Akdağ'ın doruklarında karların erimeye başlamasıyla Uçarsu bugünlerde coşkulu akıyor.

Bölgeye bağlamasıyla gezmeye gelen ve kendisini halk ozanı olarak tanıtan Niyazi Güngör, yöreyle ilgili kendi bestelerini çalıp, söylüyor, Yörük giysileriyle ilgi çekiyor. Uçarsu'ya gezmeye gelen Yavuz Kabak, "Akdağ'dan eriyen karlar, görüyorsunuz baraja gidiyor. Muhteşem bir güzellik. Herkesin buraya gelip, burayı görmesini isterim. İnsan burada huzur buluyor" dedi.

Uçarsu'ya gezmeye gelen Serdar Kılıç, "27 yıl önce gelmiştim. Tekrar gelmek nasip oldu. Aynı güzellikler, aynı şekilde devam ediyor. Yukarıdaki Yeşil Gölü de görmenizi isterim. Oradan süzülen kar suları, buradan Uçarsu olarak akmakta. Güzel bir manzara oluşturmakta. Önünüzde muhteşem bir Gömbe Ovası var. Herkesin gelip görmesi gerek bir yer" diye konuştu. Uçarsu'ya ilk kez gelen Recep Arıcı da "Bu bölgede yaşamama rağmen çok geç kalmışım görmekte. Muhteşem bir görsel güzelliği var. Doğa harikası bir yer. Suyu buz gibi. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" dedi.

UÇARSU EFSANESİ

Uçarsu Şelalesi, efsaneye göre Elmalı'nın Tekke Mahallesi'nde türbesi olan Anadolu erenlerinden Abdal Musa tarafından kutsanmış. Abdal Musa'nın yolu Muğla'nın Seydişehir ilçesine düşmüş. Burada kendisine yiyecek verilmemesi üzerine geriye dönerek Uçarsu bölgesine gelmiş. Buradaki çoban kızı tek ekmeğini Abdal Musa ile paylaşmış. Bu nedenle Uçarsu yazın Gömbe Yaylası'na kışın ise Seydikemer yönüne akıyor. Uçarsu Alevi yurttaşlarca kutsal sayılıyor.

- Antalya

Kaynak: DHA