Akdağ Hınıs ve Tekman'da Seçmene Seslendi Açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili
Prof. Dr. Recep Akdağ
, Tekman
ve Hınıs
'ta seçmene hitap etti, Cumhur ittifakına destek istedi.
Beraberinde Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir
, Zehra Taşkesenlioğlu
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
ile güney ilçelerine çıkarma yapan Prof. Dr. Recep Akdağ, seçmenin yoğun ilgisiyle karşılandı.
Akdağ vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Burası Bizim diye bir slogan yapmışlar. Burası bizimde İspir
bizim değil mi? Aşkale
bizim değil mi? Oltu
bizim değil mi? Tortum
bizim değil mi? Hepsi bizim. Tortum bizim sol gözümüzse Hınıs bizim sağ gözümüzdür. Kim bir gözümüzü diğer gözümüzden ayırıyorsa bölücüdür.
Kim milletin huzurunu kaçırıyorsa adına ister PKK
ister PYD ne derse desin milletin huzurunu bozanlara asla ve asla fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM
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Kaynak: İHA