Haberler » Güncel » Akdağ Kayak Merkezi'nde güneşli havada kayak keyfi - Haber

Akdağ Kayak Merkezi'nde güneşli havada kayak keyfi

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

05.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:45 Akdağ Kayak Merkezi'nde güneşli havada kayak keyfi
'un Ladik ilçesindeki Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.
Merkezde bazı vatandaşlar kayak yaparken bazıları da kızakla kaymayı tercih etti. Telesiyeje binerek dağın bin 700 rakımlı zirvesine çıkan vatandaşlar ise güneşli havada doyumsuz manzaranın tadına vardı.
Kar kalınlığının yüksek kesimlerde bir metreye ulaştığı Akdağ Kayak Merkezi, özellikle hafta sonları Samsun'un yanı sıra Çorum, Giresun, Ordu, Amasya ve Tokat gibi çevre illerden misafirleri ağırlıyor.
Ailesiyle hafta sonu tatilini geçirmek için Akdağ'a geldiklerini söyleyen 14 yaşındaki Ahmet Asım Özdemir, "Keyifli bir hafta sonu için Akdağ'a geldik. Burası çok güzel. Samsun'a da çok yakın" diye konuştu.
Akdağ'a ikinci gelişi olduğunu ifade eden Barış Yağız ise, "Burası güzel bir yer ama bazı eksiklikler var. Kayak yapanlar ile kızakla kayanlar aynı bölümde. Bu insanlar için tehlike oluşturuyor. Onun önleminin alınması gerekiyor. Ladik, Akdağ, Hamamayağı ve gölüyle çok güzel bir ilçe." dedi.
Samsun'dan tur ile Akdağ'a geldiklerini, 5 yıldır kayak yaptığını belirten Muhammed Zer ise Akdağ'ın doğasıyla harika bir yer olduğunu ifade etti.
Öte yandan, yoğunluk nedeniyle kayak merkezine çıkan yolda araç kuyruğu oluştu.

Kayak Merkezi, Samsun, Akdağ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06   MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu - Haber
16:06   Isparta'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü - Haber
16:04   Edirne'de 39 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
16:04   Meteorolojiden Konya, Karaman ve Niğde için kuvvetli kar uyarısı - Haber
16:00   Ankara Büyükşehir Belediyesinden Polatlı'da yaşanan su kesintisi hakkında açıklama - Haber
14:26   İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Haber
13:33   Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
13:21   Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
5.01.2020 16:07:05