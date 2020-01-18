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Akdağ Kayak Merkezi'nde sömestir tatili yoğunluğu

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde sömestir tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.

18.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:01
'un ilçesindeki Kayak Merkezi'nde sömestir tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.
Aileleriyle 2 bin rakımlı kayak merkezine gelen çocuklar, tatile eğlenerek başladı. Aileler de tesislerde kayak yapmanın tadını çıkardı.
Bazıları kızakla kaymayı tercih ederken, bazı vatandaşların naylon poşetlerle kayması ilginç görüntüler oluşturdu. Yoğun sis altında kayak yapan vatandaşlar, bazen küçük kazalar yaşadı.
Pistte düşe kalka kaymaya çalışan gençler ise eğitmenlerden yardım aldı. Telesiyeje binerek dağın zirvesine çıkanlar, doyumsuz manzaranın keyfini çıkardı.
Farklı illerden kayak yapmaya gelen çocuklar, hem yarıyıl tatilini değerlendirdiklerini hem de karın keyfini çıkardıklarını belirtti.
Akdağ Kayak Merkezi'nde sömestir tatili yoğunluğu

Kayak Merkezi, Samsun, Ladik, Akdağ, Güncel

Kaynak: AA


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