Akdağmadeni'nde Sokak Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Akdağmadeni
Belediye Başkanı İrfan Coşgun, üniversite öğrencileri ve belediye personeli ile sokak hayvanları için ilçenin belirli noktalarına yiyecek bıraktı.
Akdağmadeni ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Belediye Başkanı Coşgun, üniversite öğrencilerinin harçlıklarıyla sokak hayvanları için yem aldıklarını belirterek, "Biz de belediye olarak öğrencilerin davranışlarına destek olmak istedik. Biz de sokak hayvanları için yem bıraktık." dedi.
Coşgun, "Kış şartlarında dışarıda yaşam savaşı veren sokak hayvanlarını unutmayalım. Evimizin önüne bir kap yemek bırakarak onları bu soğukta açlıktan koruyalım. Bu çalışmamızı ilçe genelinde yaygınlaştıracağız." diye konuştu.
Akdağmadeni
14 Aralık 2018 Cuma 10:34