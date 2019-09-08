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Akdamar'da 7'nci ayin
08.09.2019 14:39
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Kaynak: DHA
Sayıştay'dan bomba iddia: İSKİ'de bir kilometre yol yapan araca 42 bin lira yakıt gideri gösterildi
Alkollü sürücü, 13 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu kazayı canlı yayınlamış
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