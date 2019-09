Akdamar'ı 8 ayda 162 bin kişi ziyaret etti - VAN

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve burada bulunan Akdamar Kilisesi (Anıt Müze), kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından biri olarak dikkati çekiyor.

Bölgede sağlanan huzur ortamının ardından son yıllarda turizm alanında hareketli bir dönem yaşayan Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, özellikle inanç turizmi kapsamında ilgi görüyor.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye gelenler, Van Gölü'nün eşsiz maviliği ortasındaki ada ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor.

Ziyaretçiler, Edremit ve Gevaş ilçelerindeki iskelelerden kalkan teknelerle yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından adaya ulaşıyor.

Bölgede "barış ve huzur adası" olarak da tanımlanan ada ve buradaki kiliseyi gezen ziyaretçiler, masmavi suyu ve temiz havasıyla Van Gölü'nün keyfini çıkarıyor.

Akdamar Adası'na yoğun ilgi

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdamar Adası ve buradaki kilisenin kentin en önemli destinasyon merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

UNESCO dünya mirası geçici lisesinde yer alan adanın asil listeye alınması için çalışma yürüttüklerini anlatan Aktuğ, şöyle konuştu:

"Ortak yaşamın olduğu bir alan. Huzur ve barış adası dediğimiz, inançların çok rahatlıkla yaşandığı, insanların çok rahat ulaşabildiği bir mekan. Geçen yıllara göre bu yıl, adaya gelen yerli ve yabancı turist sayımızda fevkalade bir artış görülmekte. Geçen yıl adaya gelen yerli ve yabancı turist sayımız 157 binken, bu yıl 31 Ağustos itibarıyla 162 bin kişi adamızı ziyaret etti. Kalan dört ayı da ilave edersek bu rakam 200 binin üzerine çıkacak." dedi.

Turizm hareketliliğinin kentin imajını çok olumlu yönde etkilediğini belirten Aktuğ, şunları kaydetti:

"Turizmdeki bu artış, huzur ortamıyla ilişkili. Kentte eğer huzur ve güven varsa, turizm de en ön plana çıkar. İnsanlar gidecekleri yerle ilgili endişe taşırsa, kafalarında olumsuz bir imaj varsa, mümkün değil orayı tercih etmiyorlar. Hangi amaçla giderlerse gitsinler mutlaka o kentin güvenli olup olmadığına bakarlar. Şu an için otellerimizde yer yok. Ağustos ayı çok yoğun geçti. Eylül ayı sonuna kadar da rezervasyonlardan kaynaklı doluluk oranı yüzde 100. Kentte aşırı derecede bir yoğunluk yaşanıyor. Bu durum, kente çok olumlu yansıyor. Esnafı ve tüccarı fevkalade memnun ediyor."

"Bölgede gözle görülür bir değişim var"

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer de Akdamar Adası'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Terör olaylarının sona ermesi ve huzur ortamının sağlanmasının bölgeye rağbeti arttırdığını ifade eden Sezer, "Bölgede gözle görülür bir değişim var. Bu değişim, bölgenin daha fazla güvenli olmasından kaynaklı. Son dönemlerde güvenlik anlamındaki başarılı adımlar bölgeye gelen turistleri de doğrudan etkiliyor. Akdamar Adası'nı ziyaret eden turistlerin ilçemizi de ziyaret etmesi esnafımızı memnun ediyor. İnşallah bu yoğunluk hep devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı turist Bahar İbrahimi de Türkiye'ye her gelişinde Akdamar'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini çok beğeniyoruz. Akdamar ve Van Gölü'nü her zaman geziyoruz. Buranın insanları da çok misafirperver. Her yıl mutlaka Van'a geliyoruz." dedi.

İstanbul'dan 19 arkadaşıyla gelen Mustafa Öz de tarihi yapılarıyla Akdamar Adası'na hayran kaldıklarını vurgulayarak, "Burası gerçekten muhteşem bir yer. Herkesin gelip, burayı görmesini istiyorum." diye konuştu.