Akdamar Kilisesi'ndeki ayin sona erdi

Türkiye Ermeni Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Epsikopos Sahak Maşalyan, "Bu toprakların üstünden yalvarıyoruz. Çünkü bu topraklar acıya doydu, gözyaşı deniz oldu. Artık bu toprakların cömert insanları barışı hak ediyor. Kardeş kavgası son bulsun, sağduyu galip gelsin, insanlık kazansın" dedi.Akdamar Kilisesi'nde bu yıl yedincisi yapılan ayin sona erdi. Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayini Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ da izledi. Ayinin bitmesinin ardından Akdamar Kilisesi'nin önünde bir konuşma yapan Türkiye Ermeni Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Epsikopos Sahak Maşalyan, Akdamar Adası'nda gerçekleştirilen itinalı çalışmalara şahit olduklarını, imar ve çevre düzenlemesindeki çalışmaları da memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Maşalyan, "Büyük bütçe ayrılarak adaya çektirilen su hattı, verilen önemin en büyük göstergelerinden biridir. Van Gölü, Doğu Anadolu Bölgesi'nin turizm gözü haline gelmiş, Akdamar Adası ise göz bebeği olmuş. Ülkemizdeki bu insanlık mirasının korunması ve tanıtılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Ermeni halkının emeğiyle oluşmuş Kutsal Haç Kilisesi, bugün dünya halkları, özellikle Ermeni ve Türk halkları arasında bir köprü vazifesi görmeye başlamıştır. Şimdi bu köprüden geçip dostlukla kucaklaşacak halkları Akdamar Adası'na davet edip, ziyaretlerini teşvik etmek bize düşüyor. Bu tarihi mekana ibadetimizi yapmaya geldik. Çünkü ibadet, insan doğasının en belirgin özelliğidir. İnsanın dışında ibadet edebilen başka bir canlı yoktur. İncili Şerif'te yazıldığı gibi insan sadece ekmekle yaşamaz. Yaradan'ın insanoğlunun yaptırdığı mabetlere, tapınaklara ihtiyacı yoktur. Bütün dinlerin ortak inancıdır bu. Çünkü tanrı her yerdedir, her şeyi görür ve bilir. Adem ile Havva'yı cennet bahçesine koyduğunda Allah, oraya bir mabet kurmadı insanlar kendisine tapsın diye. Çünkü bu dünya bütün zenginliği ve görkemiyle Yaradan'ın elle yapılmamış mabedidir. Bazen üzüntüyle bu kutsal mekanlar üzerinde çekişme, sahiplenme ve gündelik politikaların ve ideolojilerin yansıması olan hizipleşmelere tanık oluyoruz. Şimdi soralım bu tapınağa ve adaya sen kime aitsin diye? Hangi millete, hangi kavme? O bize bin yıllık bilgeliğiyle ve yorgun tebessümüyle diyecek 'Herkese ve hiç kimseye.' Yolcu olduğunu bilen herkes bana sahip olur, sahip olduğunu zannedense yok olur gider tarih içerisinde. Çünkü bu kilisenin taşlarına bir vahiy kazılmıştır, kulakları olan işitsin" dedi."Bu topraklar acıya doydu, gözyaşı deniz oldu"Bu toprakların acıya doyduğunu dile getiren Maşalyan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Yer yüzündekilerin hepsi yaşantımız daha zengin olsun diyedir. Oysa insanlık ailesindeki bu zenginlik, bu çok çeşitlilik bir tuzak oldu bize. Kardeşler düşman, insan insanın kurdu oldu. Lütfen bir barış yurdu ise, bu toprakların üstünde yalvarıyoruz. Çünkü bu topraklar acıya doydu, gözyaşı deniz oldu. Artık bu toprakların cömert insanları barışı hak ediyor. Kardeş kavgası son bulsun, sağduyu galip gelsin, insanlık kazansın. Biz bu duamızı ve tüm iyilik temennilerimizi Van Gölü'nün mavi sularına ve serin rüzgarlarına bırakıyoruz. En uzak kıyılara, en ücra köylere taşınsın diye. Van'ın misafirperver insanlarına dostlukları için teşekkür ediyoruz."Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yılda bir kez gerçekleştirilen Kutsal Haç Kilisesi'ndeki ayinin bugün yedincisinin yapıldığını belirterek, "Kutsal Haç Kilisesi, Ermeni halkı açısından büyük önem taşıyor. Ermeniler, bu kiliseyi ziyaret etmeyi dini bir vecibe olarak görüyor. 1915 yılındaki Rus işgalinin ardından ayine kapatılan kilise, 2005 yılında restore edilerek 2007 yılında da anıt müze olarak hizmet vermeye başladı. 2010 yılında, yani 95 yıl aradan sonra Kutsal Haç Kilisesi ilk ayine ev sahipliği yaptı. Büyük ilgi gören ayine katılım her yıl artarak devam etti. İnşallah bundan sonra da her yıl ayinler kesintisiz olarak devam edecektir. Biz yıllardır Ermeni kardeşlerimizle Anadolu topraklarında ortak bir tarihi ve kültürü yaşıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de, gelecekte de Ermeni kardeşlerimizin hem ibadet özgürlüklerine, hem de kültürel değerlerine saygı göstermeye devam edeceğiz. Akdamar, Van'ın turizm açısından önemli bir kültürel değeri. Akdamar Adası'na geçen yıl yaptığımız çalışmalarla tatlı su getirdik. Bu da bizim Akdamar'a verdiğimiz önemin bir göstergesi. Son yıllarda yapılan terörle mücadele sonucunda sağlanan huzur ortamıyla Van turizm açısından cazibe merkezi haline geldi. Akdamar Adası ve Kutsal Haç Kilisesi ilimizin tarihi ve kültürel mekanlarının başında gelmekte ve Van turizmine büyük katkı sunmaktadır. Huzur ortamı ile birlikte kilisede yeniden yapılmaya başlayan ayinlere de her geçen yıl katılanların sayısı artmaktadır. Bu vesile ile bugün burada yapılacak duaların ve ibadetlerin tüm insanlığa barış huzur getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.Yapılan konuşmaların ardından ayin için gelenler tekrar teknelerle kıyıya geçerek, Gevaş Belediyesi tarafından verilen yemeğe katıldılar. - VAN