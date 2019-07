Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi ve tanıtım kokteyli, 23 Temmuz'da Topkapı Sarayı Müzesi Aya İrini Kilisesi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin çağlar boyu köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmasıylakültürel farklılıkların kesiştiği zengin bir mozaik haline geldiği belirtildi.

Yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaların, Anadolu coğrafyasının, konumu gereği her köşesinde, tarihsel belge niteliğinde önemli eserler ve bulgular yer aldığını gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlk çağlardanberi çeşitli medeniyetlerin hayat bulduğu Anadolu'nun dört biryanı, bu topraklarda yaşayan farklı uygarlıkların izlerini taşımaya vebizi her geçen gün hayran bırakmaya devam etmektedir.Frigler, Hititler, Lidyalılar, Urartular, Ermeni Krallığı, Bizans, Selçukluve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan Anadolu topraklarının önemli bir parçası ve tanığı olan Van ili de, tarihsel ve arkeolojik zenginlikleriyle geçmiş zamanla aramızda bir köprü niteliğindedir."

"Orta Çağ Hristiyan sanatının en parlak ve eşsiz eserleri arasında"

Açıklamada, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kutsal HaçKilisesi'nin, Orta Çağ Hristiyan sanatının mimari açıdan en parlak veeşsiz eserleri arasında bulunduğu, 915-921 tarihleri arasında inşa edilen veErmeni tarihinin önemli merkezlerinin başında gelen kilisenin, Kültürve Turizm Bakanlığı tarafından incelikli şekilde yürütülen yenilemeve onarım çalışmaları sonrası günümüzde de varlığını sürdürdüğü aktarıldı.

Dünyada benzersiz bir sanat yapıtı olma özelliği taşıyan Akdamar Kutsal Haç Kilisesi'nin fiziki ve teknik strüktürünün yanı sıra, sosyo-kültürel ve felsefi açıdan da incelenmesi gereken önemli bir eser olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dış duvarlarında yer alan figürlü taş kabartmalarıyla dikkati çeken kilisenin her noktası, farklı bir hikayeyi canlandıran sahneler gibidir. Akdamar Kutsal Haç Kilisesi, mimari yapısı ve sanatsal formuyla, tarih boyunca nelere tanıklık ettiğini, hangi aşamalardan geçtiğini gözler önüne sermektedir.

Akdamar Kilisesi özelinde yürüttüğümüz titiz çalışmalarla Hristiyanaleminin, özellikle Ermeni halklarının önemli bir inanç merkezi olan bu bölgeye tarih bilinci ve koruma ahlakıyla sahip çıkarak, kültürel mirası ayakta tutabilmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için önemli bir yol katetmiş olmayı arzuladık.Tanıklık ettiği dönemlerin kültürel yapısı, sanat ve inanç anlayışı gibi pek çok konu hakkında ipuçları veren Akdamar Kilisesi'nin, doğru anlaşılması ve bilinirliğinin artırılması amacıyla yola çıkılan araştırma ve tanıtım çalışmaları kapsamında önemli adımlar atmaya çalıştık."

"Kiliseyle ilgili yapılmış en detaylı dijital çalışmaların web sayfasında toplandı"

Açıklamada, kilise hakkında detaylı tüm bilgilerin, mimari çizim ve fotoğrafların yer aldığı bir kitap yanında, kiliseyle ilgili yapılmış en detaylı dijital çalışmaların bir web sayfası altında toplandığı, Türkçe, İngilizce ve Ermenice olmak üzere 3 farklı dilde hazırlanan internet sitesinde, günümüz teknolojilerinden de faydalanılarak ilk kez yüksek çözünürlüklü VR videolar çekildiği ve 14 farklı spot noktadan 360 derecelik fotoğraflar yayınlandığı belirtildi.

Mekanın iç ve dış cepheleri, rölyef ve freskleri yine ilk kez göz hizasından çekilerek en detaylı biçimde "www.akdamarkilisesi.gov.tr" internet sitesinde yerini aldığı ifade edilen açıklamada, "Bunun yanı sıra Akdamar'ın görülmeye değer harikulade doğası İzzet Keribar'ın objektifinden ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur. Projenin bir diğer ayağı olan ve Akdamar Kutsal Haç Kilisesi'ni konu alan tanıtım filmi ile kilisenin muhteşem heybeti ve eşsiz atmosferi birebir yansıtılmıştır." bilgisi verildi.

Türkiye için böylesine değerli bir kültür mirası ve varlığının, özellikle Ermeni halklarının tarihi ve kültürü için de muhteşem bir anıt olan Akdamar Kutsal Haç Kilisesi'nin, bu çalışmalar kapsamında bilimsel, sanatsal ve teknolojik yaklaşımlarla detaylı ve kapsamlı bir şekilde irdelendiği anlatılan açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Ülkemizin tarihsel mirasını coğrafi güzelliklerimizle harmanlayarak tüm dünyaya duyurmak için başlattığımız kültürel farkındalık çalışmalarının ilk adımını Akdamar Kutsal Haç Kilisesi'yle attık. Anadolu'nun nice saklı anıtı şimdi gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor…"

Açıklamada, Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi ve tanıtım kokteylinin 23 Temmuz saat 19.00'da Topkapı Sarayı Müzesi Aya İrini Kilisesi'nde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kaynak: AA