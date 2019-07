Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi", Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki Aya İrini Kilisesi'nde açıldı.Kiliseyi anlatan "Anadolu'nun Saklı Anıtları Gün Yüzüne Çıkıyor: Akdamar" başlıklı filmin izlenmesiyle başlayan açılışta, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti:"Hristiyan aleminin, özellikle Ermeni halklarının önemli bir inanç merkezi olan Akdamar Kilisesi'ne tarih bilinci ve kültürel mirası koruma ahlakıyla sahip çıktık. Ortak kültürel mirasımızı ayakta tutabilmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için özenle çalıştık. Anadolu'nun farklı inanç ve kültürlerde saklı anıtlarının bir bir gün yüzüne çıkardık. Bunu ülkemizin bir zenginliği olarak gördük. Kültürel miraslarımızın hak ettiği değere yeniden kavuşması için incelikli çalışmalarımızı sizlerin de desteğiyle sürdürmek en büyük dileğimizdir. Bu güzel akşamda ülkemizin kültürel zenginliğinin en güzel fotoğrafını veren sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum.""Kadim tapınaklar bize esenliğin değerini anlatır"Törende konuşan Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Sahak Maşalıyan, Türkiye'nin insanlık mirası olan kültürel zenginliklerini tüm dünyaya tanıtma girişimlerinin ilki olarak açılan sergiye Türkiye Ermenileri ruhani önderi olarak katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.Akdamar Adası Kutsal Haç Ermeni Kilisesi'nin bin 100 yıllık tarihi geride bıraktığını anımsatan Maşalıyan, "Bu kilisenin 2005 yılında başlanan restorasyon çalışmalarıyla bir anıt kilisesine dönüşmesi, bize bu güveni veriyor. Her gittiğimizde tarihi mekanın daha bir özenle ve titiz çalışmalarla tertip olunup geliştiğini görüyoruz. Devletimizin adaya ciddi yatırımları sayesinde, ada ve kilise zaten çoktan inanç turizmi açısından ülkemizin en gözde ziyaret beldelerinden birine dönüşmüş bulunuyor." şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında kilisenin daha çok kişi tarafından ziyaretini sağlamak için tanıtım çalışmalarına hız vermek gerektiği kanaatinin oluşmasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Maşalıyan, şunları kaydetti:"Özellikle Akdamar Kutsal Haç Kilisesi gibi kadim tapınaklar içine girdiğimizde bize esenliğin değerini anlatırlar. Bir akşamüstü dinginliği eser durur hep kubbelerinin altında. Kendimizle ya da başkalarıyla kavga etmeden, huzur içinde geçirilen anların değerini hatırlatırlar bize. Bu dünyadan ötekine gerçekleştireceğimiz zorunlu yolculuğumuzu hissettirirler. Ölümlülüğümüzü fısıldarlar bize incitmeden. Kainatın büyük bilinmezi karşısında cehaletimizi vururlar yüzümüze. Alçak gönüllü olmaya davet ederler bizi, sonsuzluğa doğru bir köprü olurlar."Kilisenin kişiliği ve kimliği olan bir tapınak olduğunu ve seyredenlere her mevsim ve iklimde hatta günün her saatinde değişebilen yansımalar sunduğunu anlatan Maşalıyan, "Bunu yakalayabilmek için bir ışık ve gölge avcısı fotoğraf ustası olmak gerekir. İşte böyle bir usta olduğunu her vesileyle kanıtlamış İzzet Keribar üstadın objektifinden Akdamar Adası'nı ve Kutsal Haç Kilisesi'ni daha bir sevdik, ayrıntılarına ve nüanslarına bir kez daha hayran kaldık." dedi.Sahak Maşalıyan, adanın tanıtımının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkçe, İngilizce ve Ermenice yapılan dijital etkinliklerle gerçekleştirilmesinin bir kültür ve dostluk köprüsü oluşturduğunun altını çizerek, "Şimdi o köprüden geçip dostlukla kucaklaşacak halkları Akdamar Adası'nın doğa ve tarih cennetine davet edip, ziyaretlerini teşvik etmek bize düşüyor." ifadesini kullandı.Etkinliği bir fotoğraf sergisi olmanın çok ötesinde uluslararası bir tanıtımı öngören daha geniş kapsamlı bir projenin parçası olarak gördüklerini ifade eden Maşalıyan, dünyanın, Türkiye'deki kültür ve medeniyet zenginliğiyle daha yakından tanışmaya ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi."Bütün dostları Van 'a bekliyorum"Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Anadolu'da saklı kalmış başta inanç merkezleri olmak üzere tarihi eserlerin gün yüzüne çıkartılması ve dünyaya tanıtılması çalışması kapsamındaki ilk etkinliğe Van'dan başlanmasından dolayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına teşekkür etti.Anadolu'nun her tarafında olduğu gibi Van'da da çok sayıda tarihi eser bulunduğunu anımsatan Bilmez, şunları söyledi:"Akdamar Kilisesi'yle başlayan tanıtım diğer eserlerimizin de tanıtımına vesile olacak. Doğal güzelliğin yanında tarihi mekanlarımız da insanlar tarafından gezilmeyi görülmeyi bekliyor. Ben bütün dostları Van'a bekliyorum. Ermeni dostlarımızı da eylül ayının ikinci haftası Akdamar Adası'na bekliyoruz.""Benim için unutulmayacak bir şey"Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 yıldır fotoğraf çektiğini ve birçok ödül aldığını belirterek, böyle bir mekanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen bir projenin içinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.Serginin, sanat hayatının mihenk taşlarından biri olduğunu vurgulayan Keribar, "Çok heyecanlıyım. Etrafınıza bakar mısınız? Bu mekanın içinde konserler oluyor, büyük etkinlikler oluyor, bugün de sıra bana geldi. Hem onur ve gurur duyuyor hem de mutluluktan uçuyorum." dedi.Keribar, çekimlerin 4 gün sürdüğünü ve bine yakın fotoğraf çektiğini belirterek, şunları aktardı:"Bize bir gün İstanbul'dan telefon edildi. 'Siz Akdamar'dasınız ama biz burada konuştuk acaba güneş doğmadan fotoğraf çeker misiniz?' dediler. Saat 04.30'da orada bulunmak lazım. Özel bir gemi kaldırıldı, kaptan çağrıldı. Karanlıkta biz oraya vardık. Bine yakın fotoğraf verdim. Burada 40-50 fotoğraf görüyorsunuz. Bine yakın fotoğraftan bunları seçmişler. O saatte orada bulunmak huzur mu desem heyecan mı desem? Bir daha hayatta tekrarlanmayacak bir şey."Etkinliğin ardından açılışa katılanlar, adanın ve kilisenin sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak hazırlanan görsellerinin yer aldığı sergiyi deneyimleme fırsatı buldu.Sergi 20 gün boyunca gezilebilecekTürkiye'nin tarihi mirasını coğrafi güzellikleriyle harmanlayarak tüm dünyaya duyurmak ve kutsal mekanlara hak ettiği değeri yeniden kazandırmak adına başlatılan kültürel farkındalık çalışmalarının ilk adımı olan Akdamar Kutsal Haç Kilisesi'nin fotoğraf sergisi, 20 gün ziyarete açık olacak.Kilise hakkında bilgilerin, mimari c¸izim ve fotogˆrafların yer aldıgˆı kitabın yanı sıra kiliseyle ilgili detaylı dijital c¸alıs¸maların toplandığı bir web sayfası da "www.akdamarkilisesi.gov.tr" adresinde farklı dillerde hizmete açıldı.Hazırlanan internet sitesinde, yu¨ksek c¸o¨zu¨nu¨rlu¨klu¨ sanal gerçeklik videolarına, 14 farklı noktadan çekilen 360 derecelik fotogˆraflara ve İzzet Keribar'ın objektifinden fotoğraflara yer verildi.