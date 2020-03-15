Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
15.03.2020 23:45 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:45
Antalya 'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Deprem Dairesinin verilerine göre, saat 20.27'de Antalya'nın Kumluca ilçesinin 60.27 kilometre açığında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 24.16 kilometre derinlikte gerçekleşti.
(İHA)
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Deprem Dairesinin verilerine göre, saat 20.27'de Antalya'nın Kumluca ilçesinin 60.27 kilometre açığında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 24.16 kilometre derinlikte gerçekleşti.
(İHA)
Kaynak: İHA
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