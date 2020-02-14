Haberler » Güncel » Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber

Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 19:02'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede dün de 4.1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

14.02.2020 19:21 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:57

'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, saat 19:02'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. , Muğla'dan da hissedildi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.5 OLARAK AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Yunanistan Dodecanese'nin 23,59 kilometre, Marmaris'in ise 100,03 kilometre açıklarında saat 19.02'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, yaklaşık 8,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.

DATÇA KAYMAKAMI AÇIKLAMA YAPTI

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, "Akdeniz açıklarında oluşmuş bir deprem. Depremi hissetmedik. Depremle ilgili ilçemizde herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.

AKDENİZ DÜN DE SALLANMIŞTI

Bölgede dün akşam saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Deprem yerin kilometre 11.40 derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3,9 olarak açıklamıştı.

Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz, Deprem, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 20:02:08