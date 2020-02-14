Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz 'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, saat 19:02'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem , Muğla'dan da hissedildi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.5 OLARAK AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Yunanistan Dodecanese'nin 23,59 kilometre, Marmaris'in ise 100,03 kilometre açıklarında saat 19.02'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, yaklaşık 8,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.

DATÇA KAYMAKAMI AÇIKLAMA YAPTI

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, "Akdeniz açıklarında oluşmuş bir deprem. Depremi hissetmedik. Depremle ilgili ilçemizde herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.

AKDENİZ DÜN DE SALLANMIŞTI

Bölgede dün akşam saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Deprem yerin kilometre 11.40 derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3,9 olarak açıklamıştı.