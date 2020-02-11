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Akdeniz Bağlaması Süleymanpaşalıları mest etti

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat ayı Kültür, Sanat ve Spor etkinlikleri kapsamında, Bağlama Virtüözü Çetin Akdeniz konseri gerçekleştirildi.

11.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:05Akdeniz Bağlaması Süleymanpaşalıları mest etti
Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat ayı Kültür, Sanat ve etkinlikleri kapsamında, Virtüözü Çetin konseri gerçekleştirildi.

Parmaklarının hızlılığı, sağlam ve temiz ses basma özelliği ve mızrap tekniği ile kendine has bir icra tarzı geliştiren Çetin Akdeniz, kendi üslubuyla Karşılaması, Kan Çiçekleri, Yozgat Tavrı, Dostum Dostum gibi sevilen türküleri seslendirdi. Akdeniz ayrıca, öğrencilik yıllarından beri arkadaşı olan Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı eğitmenlerinden Hasan Gümüş ile birlikte Haydar Haydar isimli türküyü icra etti. Eser dakikalarca alkışlandı.

Türkülerin aralarında yaşadığı ilginç anılarını da anlatan Akdeniz, seyircilere keyifli bir gece yaşattı. Konser sonunda Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, sanatçıya çiçek sunarak teşekkür etti. Çınar, Akdeniz'i daha sık Tekirdağ'da ağırlamak istediklerini dile getirdi. Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarını da ziyaret eden Akdeniz, konservatuvar öğrencilerine yönelik bir workshop gerçekleştirdi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Bağlama, Akdeniz, Güncel

Kaynak: İHA

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