Akdeniz Belediyesi Bisiklet ve Yürüyüş Yollarını Yeniliyor

20 Kasım 2018 Salı 14:06



20 Kasım 2018 Salı 14:06

Akdeniz Belediyesi, Müftü Deresi'nin doğu kıyısında, Turgut Reis ile Hamidiye mahalleleri sınırları arasında kalan bisiklet ve yürüyüş yolunda yenileme ve düzenleme çalışması başlattı.Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiği Müftü Deresi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında ekiplerden teknik bilgiler alan Başkan Pamuk, park ve yürüyüş yolunda yapılacak yenileme ve düzenleme çalışmalarının büyük bir titizlik ve hassasiyetle sürdürülmesi yönünde talimat verdi."Parkın içerisine yeni spor aletleri konulacak"Parkın içine yeni banklar ve spor aletleri konulacağını, basketbol sahasının, park yolunun, kaldırım, bordür, aydınlatma ve çevre düzenlemesinin yeniden yapılacağını kaydeden Pamuk, "Her gün yüzlerce insanımızın gezmek veya dinlenmek amacıyla kullandığı parkımızı hak ettiği şekilde çiçeklendirip yeşillendireceğiz. Parkımız rengarenk ve zengin bir görünüme kavuşacak. Buradaki çalışmalarımız bittiğinde, vatandaşlarımızın en uğrak yerlerinden biri olan çok güzel bir yeşil alan ortaya çıkacak. Çalışmalarımız bittiğinde, bisiklet sürmeyi seven çocuklarımızın burayı çok seveceklerine inanıyorum" dedi."Akdeniz'in bütün park ve yeşil alanlarını yeniliyoruz"Çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Pamuk, "Kent merkezinde bulunan Ümit Yaşar Oğuzcan Parkımız başta olmak üzere, bugün itibariyle Akdeniz'de bulunan 25 parkımızda yenileme ve düzenleme çalışmalarımıza başladık. Amacımız daha yeşil bir Akdeniz'e kavuşmak. Bu kapsamda; bugün Müftü Deresi kenarında, Hamidiye ve Turgut Reis mahallerimizi kapsayan bisiklet ve yürüyüş yolumuzda yapılan yenileme çalışmaları için incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın, sabah sporlarını veya akşam gezilerini yaparken daha yeşil, daha temiz ve nezih bir ortamda bu faaliyetlerini yapabilmelerini sağlamak amacıyla bu düzenlemeleri yapıyoruz. Akdeniz'de bulunan bütün park ve yeşil alanlarımızda yenileme çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde sürecek" ifadelerini kullandı. - MERSİN