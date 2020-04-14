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Akdeniz Belediyesi korona virüs mücadelesini sürdürüyor

Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadelesine, 150 kişiden oluşan mobil ekip eliyle tüm ilçe genelinde ve aralıksız devam ediyor.

14.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:28
Akdeniz Belediyesi korona virüs mücadelesini sürdürüyor
Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadelesine, 150 kişiden oluşan mobil ekip eliyle tüm ilçe genelinde ve aralıksız devam ediyor.

Tüm dünyaya yayılarak pandemiye dönüşen, 100 bini aşkın insanın ölümüne, 1 milyonu aşkın insanın da enfekte olmasına neden olan korona virüs salgını ile ulusal ve yerel ölçekte mücadele devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında Akdeniz Belediyesi bünyesinde oluşturulan kriz masası yetkilileri, vatandaşlardan gelen talepleri alarak sahada görevli ekiplere iletiyor. Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu'nda bulunan zabıta müdürlüğü ekipleri de evden çıkmalarına kısıtlama getirilen yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan insanların ihtiyaçlarını temin ederek kendilerine ulaştırıyor.

Akdeniz'de ilaçlanmadık yer kalmadı

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, farklı birimlerden 150 kişinin yer aldığı mobil ekibin, Akdeniz ilçe genelinde bulunan kamu ve özel hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler, PTT, banka şubeleri, ATM'ler ve işyerleri gibi insanların yoğun olduğu alanlarda ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ayrıca Akdeniz Belediyesi tarafından, Şevket Sümer Mahallesi 142. Cadde üzerinde kurulan alışveriş pazarına gelen yüzlerce vatandaşa ve pazarcı esnafına el dezenfektanları da dağıtıldı. Arazözler yardımıyla cadde ve sokakları salgına karşı ilaçlayıp dezenfekte eden ekipler, diğer taraftan da kentin temizliği için gece-gündüz demeden çalışıyor.

Bu kapsamda insan yoğunluğunun görüldüğü Balık Pazarı ve Silifke Caddesinde dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, arazözler yardımıyla cadde, sokak ve kaldırımlar yıkanarak temizlendi. Sahada görevli mobil ekipler, çocuk oyun grupları ve yeşil alanların yanı sıra, çöp konteynırlarını da sık sık ilaçla yıkayıp dezenfekte ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Akdeniz, Güncel
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