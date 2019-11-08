Haberler » Spor » Akdeniz Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği - Spor

Akdeniz Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 20 amatör spor kulübünün tüm sporcularına ayakkabı, forma, eldiven ve tekmelikten oluşan malzeme dağıttı.

08.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:49 Akdeniz Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği
MERSİN (İHA) – Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 20 amatör kulübünün tüm sporcularına ayakkabı, forma, eldiven ve tekmelikten oluşan malzeme dağıttı.

Akdeniz Belediyesi'nin spora verdiği destek kapsamında, Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Spor Tesisinde malzeme dağıtımı için tören düzenlendi. Törene, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başkan Gültak, amatör sporun ve sporcuların desteklenmesinin, belediyelerin temel görevi olduğuna inandığını vurguladı. Gültak, belediyenin imkanları ölçüsünde spor kulüplerine destek vermeye ve sporcuların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"İkinci bir yardım daha alacaksınız"

Amatör spor kulüplerine yaptıkları yardımın malzemelerle sınırlı kalmayacağını da kaydeden Gültak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığım görüşmeler sonucunda, bunun benzeri ve daha fazlası ikinci bir yardım daha alacaksınız. Konuyla ilgili yazışmalar yapıyoruz. Kulübümüzün yeni yönetimi kurulduktan sonra da Spor Toto ile bir yazışma yapacağız ve ardından kulübümüze gelecek nakdi yardım sayesinde amatör spor kulüplerinize en az bunun kadar, belki biraz daha fazla yardımda bulunacağız" dedi.

"13 mahalleye halı saha, 25 mahalleye semt spor alanı yapacağız"

Törenin yapıldığı saha ile Çay ve Karacailyas mahallelerinde bulunan spor sahalarının sentetik saha olacağını belirten Gültak, "Bundan sonra çok daha rahat oynayacaksınız, çimle uğraşmayacaksınız. Sağ olsun Spor Bakanımız ile yaptığımız görüşmelerin sonucunda bu sözü bize verdiler. Ayrıca 13 mahallemize halı saha yapacağız ve çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunacağız. Yılmaz Güney Parkında gençlik merkezi ve açık havuz olacak. Bundan sonra inşallah, insanlarımız cüzi rakamlarla nişan ve düğünlerini havuz başında yapacaklar. Ayrıca parkın içine bir aşevi de yapacağız. Aşevinden hem taziye yemekleri çıkacak hem de muhtaç durumdaki insanlarımız faydalanabilecek. Akdeniz'de 25 mahallemize de küçük semt spor alanları kazandıracağız. Akdeniz'e 2020 yılı içinde tüm bu tesisleri kazandıracağız inşallah. Bu anlamda Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Ali Türkoğlu, Akdeniz, Mersin, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
15:05   Soner Tolungüç: "Çok çalışarak armamızı layık olduğu yerlere..."
15:00   Fatih Terim, Ocak ayında istediği futbolcular transfer edilmezse istifa edecek
14:50   Nihat Özdemir'den Başakşehir'e tebrik
14:42   Hatayspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
14:42   Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler Grup Müsabakaları
15:00   Fatih Terim, Ocak ayında istediği futbolcular transfer edilmezse istifa edecek
14:07   Crivelli, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi
13:40   UEFA resmen açıkladı! İşte güncel kulüp puanları
12:02   Diagne soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yumruklaştı iddiası
11:11   4 maç ceza alan Sergen Yalçın için itiraz edilecek
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:10:26