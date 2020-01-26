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Akdeniz Belediyesi'nden Elazığ için yardım kampanyası

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, depremden etkilenen Elazığ ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar için kampanya başlattı.

26.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:00Akdeniz Belediyesi'nden Elazığ için yardım kampanyası
'in merkez ilçe Belediyesi, depremden etkilenen ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar için kampanya başlattı. Başkan Gültak, "Haydi Mersinliler gün, yaralarımızı birlikte sarmanın, birlik, dayanışma ve kardeşliğin günüdür" dedi.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, başta Elazığ ve Malatya olmak üzere, depremden zarar gören bölgelerde yaşayan vatandaşlar yararına yardım kampanyası başlatıldı. Toplanan gıda, giyim, battaniye, temizlik ve benzeri ihtiyaç malzemesi dolu tırlar, Akdeniz'den yola çıkarak, depremden etkilenen insanlara ulaştırılacak.

Deprem sonucu hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen, yaralılara da acil şifa temennisinde bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Dualarımız ve gönlümüz sizinledir. Belediye olarak elimizden gelen her türlü desteği yerine getireceğiz. Kampanyaya, Mersinli işadamlarımız ve hayırsever insanlarımızın katılım ve desteklerini de bekliyoruz. Çünkü gün; kardeşlik, birlik ve dayanışma günüdür" sözleriyle çağrıda bulundu.

Belediye olarak, 2 teslim noktası oluşturulduğunu kaydeden Gültak, "Dileyen vatandaşlarımız, ulaştırmak istedikleri ihtiyaç malzemelerini belediye merkez binada bulunan Zabıta Müdürlüğümüz önündeki noktaya teslim edebilirler. İsteyen vatandaşlarımız ise Mesudiye Mahallesi 5113 Sokak No: 45 adresindeki Kültür-Sosyal İşler Müdürlüğümüz binasına bırakabilirler. Vatandaşlarımız ayrıca, afet bölgesine ulaştırılmasını istedikleri ihtiyaç malzemelerini mahalle muhtarlarına da ulaştırabilirler" diye konuştu.

Akdeniz Belediyesi'nin başlattığı kampanyaya katılarak, ihtiyaç malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmak isteyenlerin, Zabıta Müdürlüğü'nün '0324-337 0101' ve Kültür-Sosyal işler Müdürlüğü'nün '0324-3363677 - 0531 3944349' numaralı telefonları üzerinden de yetkililere ulaşıp bilgi alabilecekleri bildirildi. - MERSİN

Akdeniz, Mersin, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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