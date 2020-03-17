Akdeniz Belediyesi'nden 'koronavirüs' denetimi
Mersin'de Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'koronavirüs' riskine karşı aldığı tedbirlere ilişkin, işyerlerinin saat 24.00'te kapatılıp kapatılmadığını denetledi.
17.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:45
Mersin 'de Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'koronavirüs' riskine karşı aldığı tedbirlere ilişkin, işyerlerinin saat 24.00'te kapatılıp kapatılmadığını denetledi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, (COVID-19) hastalığının bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen halka açık eğlence merkezlerinde denetimler yaparak, gece saat 24: 00'ten sonra bu işyerlerinin kapatılması hususunu işyeri sahiplerine tebliğ etti. Ekipler, İçişleri Bakanlığının yayınladığı 16 Mart 2020 tarih ve 8978085-153-E.5361 sayılı genelge üzerine, ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak faaliyet gösteren ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser ve düğün salonları, çalgılı müzikli lokanta ve kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet salonu, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinde denetim yaparak, gece saat 24: 00'ten itibaren kapatılması gerektiğini işyeri sahiplerine tebliğ etti. - MERSİN
Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, (COVID-19) hastalığının bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen halka açık eğlence merkezlerinde denetimler yaparak, gece saat 24: 00'ten sonra bu işyerlerinin kapatılması hususunu işyeri sahiplerine tebliğ etti. Ekipler, İçişleri Bakanlığının yayınladığı 16 Mart 2020 tarih ve 8978085-153-E.5361 sayılı genelge üzerine, ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak faaliyet gösteren ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser ve düğün salonları, çalgılı müzikli lokanta ve kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet salonu, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinde denetim yaparak, gece saat 24: 00'ten itibaren kapatılması gerektiğini işyeri sahiplerine tebliğ etti. - MERSİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel
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