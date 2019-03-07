Akdeniz Belediyesi'nin Kadın Çalışanları 8 Mart'ta İzinli

Kaynak: İHA

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi'nin kadın çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle idari izinli olacak.Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi. Akdeniz Belediyesi nikah salonunda düzenlenen ve belediyenin kadın çalışanlarının katıldığı etkinlikte, Başkan Muhittin Pamuk da kadınları yalnız bırakmadı. Etkinlikte konuşan Pamuk, 8 Mart'ın önemine dikkat çekerek, belediye çalışanı kadınların bu günde idari izinli olduğunu hatırlattı. Pamuk, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadın haklarının gündeme gelmesinin, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin önemli olduğunu vurguladı. Pamuk, "Kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit parçası olduğunu bizim kabul etmemiz lazım. Kadını sosyal, kültürel, siyasi hayata dahil etmeyen bir toplumun gelişmesi mümkün değildir. Tarih bunu hep göstermiştir ki kadını dışlayan, öteleyen bir toplumun gerek ekonomi, gerekse sosyal ve kültürel olarak gelişmesi, yüksek bir aşamaya gelmesi mümkün değildir" dedi."Tarihten bugüne, kültürel, sosyal ve siyasi tarihimizin inşasında kadınların çok büyük yeri var" diyen Pamuk, "Cumhuriyeti bizler erkekler ve kadınlar olarak birlikte kurduk ve sosyal, kültürel, medeniyet tarihimizi birlikte inşa ettik. Gerçekten medeni bir toplum olmak istiyorsak, cinsiyet ayrımcılığına ve kadına yönelik şiddete karşı kadınlar ve erkekler olarak tüm toplum olarak bunu kınamamız ve karşı durmamız gerekir. Bu konuda toplumsal bir bilinç ve hassasiyetin oluşması ve yükseltilmesi lazım" şeklinde konuştu.Pamuk, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması noktasında, yerel yönetimlerin de önemli görevleri olduğunu kaydederek, "Bizler de sorumluluğu üstlendiğimiz günden bu güne, kadınlara dönük hem bilinçlendirme hem de yeteneklerinin ortaya çıkarılması, sosyal hayata dahil edilmeleri noktasında ciddi çalışmalarımız oldu. Mahalle ve kültür evlerimizi birer okul haline dönüştürüp kadınlarımızın hizmetine sunduk. Çok ciddi geri dönüşlerle karşılaştık. Gerçekten kadınlarımızın çok ciddi memnuniyetlerini görüyoruz. En samimi duygularımla siz mesai arkadaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Başta şehit analarımız, şehit eşlerimiz olmak üzere, tüm kadınlarımızın, ülkemizde yaşayan tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyor, ayırımsız, kadına dönük şiddetin, istismarın olmadığı bir dünya temennisiyle hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından Pamuk, salonda bulunan kadınlara gül dağıttı. - MERSİN