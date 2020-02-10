Haberler » Güncel » Akdeniz Belediyesi'nin mahallelerdeki asfalt çalışmaları sürüyor - Haber

Akdeniz Belediyesi'nin mahallelerdeki asfalt çalışmaları sürüyor

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerine daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir kent yaşamı sunmak amacıyla hava koşullarının uygun olduğu günlerde, hizmet mesaisine ara vermeden devam ediyor.

10.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:20Akdeniz Belediyesi'nin mahallelerdeki asfalt çalışmaları sürüyor
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerine daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir kent yaşamı sunmak amacıyla hava koşullarının uygun olduğu günlerde, hizmet mesaisine ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda Mahallesi'nde çalışma başlatan Fen İşleri ekipleri, burada yapılacak asfalt kaplama hizmeti öncesinde, iş makineleri yardımıyla zaman içinde eskiyen asfalt ve kaldırımları sökme işlemi gerçekleştiriyor. Ekipler, söküm çalışmalarının bitmesinin hemen ardından da mahallenin kaldırımlarını yenileyecek ve sokakları asfaltla kaplayacak.

"Akdeniz'i değiştiren hizmetlerimiz devam edecek"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, merkez-kırsal ayırımı yapmadan herkese eşit ve kaliteli hizmet sunmak için gayret gösterdiklerinin altını çizdi. Gültak, kent merkezi ve kırsal mahallelerin belediyecilik hizmetleri anlamındaki eksiklerini gidermek için fen işleri ekiplerini, personel ve araç-gereç anlamında güçlendirdiklerini belirtti. Gültak, "Akdeniz sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın daha iyi, temiz, sağlıklı ve güvenli koşullarda günlük yaşamlarını idame ettirebilmesi için ihtiyaç duyulan hizmetleri, proje ve çalışmaları insanlarımıza ve mahallelerimize sunmak için, belirlenen plan ve program dahilinde aralıksız çalışıyoruz. Özellikle geçmiş yıllarda en temel belediyecilik hizmetlerinden dahi mahrum bırakılan mahallelerimize yönelik hizmetlerimiz daha da yoğunlaşacak" dedi. - MERSİN

Fen İşleri Müdürlüğü, Karacailyas, Akdeniz, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 18:19:25