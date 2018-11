Akdeniz Belediyesi Spor Tesislerini Yeniliyor

15 Kasım 2018 Perşembe 13:24



Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan parklarda yer alan spor tesislerini baştan sona yeniliyor.Park ve yeşil alan atağını sürdüren Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan 25 parkta yer alan basketbol, tenis ve voleybol sahalarını elden geçirerek baştan sona yeniliyor. Çalışmalar kapsamında 3 parktaki spor tesisinin yenilenmesi tamamlandı.Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, baştan sona yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulan spor tesislerini yerinde inceledi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı."25 parkımızın spor tesisini baştan sona yeniliyoruz"Devam eden çalışmaları değerlendiren Pamuk, "Akdeniz Belediyesi olarak vatandaşlarımızın, özellikle de çocuklarımızın daha kolay spor yapabilmeleri adına, parklarımızda bulunan spor tesislerimizi yenilemeye başladık. Bu kapsamda İhsaniye Mahallesi Kuyucuoğlu Parkımızda, 23 Evler Parkımızda ve Madımak Barış ve Kardeşlik Parkımızdaki spor tesislerimizdeki yenileme çalışması tamamlandı. Tesislerimizin spor aletlerini, zemin kaplamasını, tel örgüleri ve çevre düzenlemesini tamamen revize edip vatandaşlarımızın hizmete sunduk. Önümüzdeki günlerde de 22 spor tesisimizi daha yenileyip vatandaşlarımızın kullanımına açacağız" dedi."Akdeniz'e 17 yeni park kazandırdık"Başkan Pamuk, Akdeniz'de 150 olan park sayısını, ilçe bütününde park ve yeşil alan atağına geçerek 167'ye çıkardıklarının da altını çizerek, "Sayısını 167'ye çıkardığımız parklarımızın 63'ünde bulunan kamelyaları, oturma ve oyun grupları, aydınlatma, zemin kaplama ve çevre düzenlemesini yeniledik. Ayrıca Çukurova Kalkınma Ajansı desteğinde 8 milyon lira bütçeli, 'Akdeniz'de Çocuk ve Gençlerin Topluma Entegrasyonu İçin Mekansal Düzenlemelerin Yapılması Projesi' ile Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı'nı 'Masal Kahramanları Parkı'na dönüştürüyoruz. Aynı proje ile 25 parkımızın yenileme çalışmasının yanı sıra, 40 parkımızı da yeni oyun grupları ile donattık" ifadelerini kullandı."66 çocuk parkımıza oyun grupları kurduk, her mahallemize spor tesisi kazandırdık"Park ve yeşil alanlara yönelik hizmet atağı sayesinde, geçmişte bakımsız bırakılan parkların da baştan sona yenilenip halkın hizmetine sunulduğunu kaydeden Pamuk, "'Her Mahallemize Spor Tesisi Kazandırma Projesi' kapsamında, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın da desteğiyle ve 1 milyon lira bütçe ile Akdeniz'e 5 basketbol sahası, 2 futbol sahası ve 1 tenis kortu kazandırdık. Yine 'Her Mahalleye Çocuk Parkı Projesi' kapsamında da 750 bin TL bütçe ile 66 parkımıza 66 oyun grubu yerleştirip çocuklarımızın gönlünü, vatandaşlarımızın hayır duasını kazandık" diye konuştu. - MERSİN