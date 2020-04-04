Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Akdeniz Belediyesi, zor durumdaki ailelerin yardımına koşuyor

Akdeniz Belediyesi, mağdur durumdaki ailelere yardım elini uzatmaya devam ediyor.

04.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:39
Akdeniz Belediyesi, zor durumdaki ailelerin yardımına koşuyor
Akdeniz Belediyesi, mağdur durumdaki ailelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatıyla, ihtiyaç sahibi üç aileye oturma gruplarından oluşan çeşitli mobilyalar hediye edildi.

Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan, ekonomik durumu iyi olmayan zor durumdaki ailelerin yardımına koşmaya, onların ihtiyaç duyduğu eşyaları temin etmeye devam ediyor. Bugüne dek onlarca ailenin evini yenileyip çeşitli ev eşyaları hediye eden Akdeniz Belediyesi, üç aileye daha yardım eli uzattı.

Başkan Gültak'ın talimatı ile harekete geçildi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, ekonomik olarak zor durumdaki bu ailelerin ihtiyaç duyduğu mobilya ve oturma gruplarını temin ederek kendilerine teslim etti. Hazırlanan bir takım mobilya, Çilek Mahallesi'nde yaşayan ve geçen haftalarda evlerinde çıkan yangında eşyalarını kaybeden bir aileye ulaştırılırken, diğer ev eşyaları da mağdur durumda olan iki ailenin evlerine götürülerek istedikleri odalara yerleştirildi.

Kendilerine uzatılan yardım elinden dolayı duygulanan aileler, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'a teşekkürlerini dile getirdiler. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Akdeniz, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Akdeniz Belediyesi, zor durumdaki ailelerin yardımına koşuyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı Haberler
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek Haberler
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek
Kovid-19 kabusu İngiltere’de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi Haberler
Kovid-19 kabusu İngiltere'de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:24: Kırıkkale'de koronavirüs denetimleri - Haber 17:23: ANTALYA Deniz polisinden 'karakolbot' ile denetim - Haber 17:23: Kovid-19 tedbirleri sürüyor - Haber 17:22: Mersin'de, gemiye düzenlenen operasyonda 48 kilo kokain ele geçirildi - Haber 17:22: Başkan Özlü, 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla aradı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 16:34: Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı - Haber 16:13: AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler