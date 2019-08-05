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Akdeniz Belediyesinden çocuklara uçma keyfi imkanı

Mersin'de yaşayan lösemi hastası Nisa Nur Sekitmezoğlu ve yürüme engelli Kerem Akdoğan hafif motorlu hava aracı mikrolight ile uçmanın keyfini yaşadı.

05.08.2019 15:57 Akdeniz Belediyesinden çocuklara uçma keyfi imkanı
Mersin'de yaşayan lösemi hastası Nisa Nur Sekitmezoğlu ve yürüme engelli Kerem Akdoğan hafif motorlu hava aracı mikrolight ile uçmanın keyfini yaşadı.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Karacailyas Veteranlar Spor Kulübü Derneği iş birliğiyle düzenlenen uçuş etkinliğine lösemi hastası Nisa Nur Sekitmezoğlu ve yürüme engelli Kerem Akdoğan katıldı.
Etkinlikte, hava aracına binen Sekitmezoğlu ve Akdoğan ilçe semalarında uçmanın keyif ve heyecanını yaşadı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sekitmezoğlu ve Akdoğan, böyle bir etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, bugünü unutmayacaklarını ifade etti.

Nisa Nur, Akdeniz, Güncel

Kaynak: AA

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