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Akdeniz Belediyesinden okullarda bakım

Akdeniz Belediyesi, okullara verdiği destek çerçevesinde, Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

05.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:14Akdeniz Belediyesinden okullarda bakım
Belediyesi, okullara verdiği destek çerçevesinde, Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan okullara yönelik bakım, onarım, temizlik ve tadilat hizmeti vermeye devam ediyor. Ekipler, son olarak Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine kamelya yerleştirdi, ağaçları budadı, ardından da okulda temizlik çalışması yaptı.

Okullara yönelik çalışmalar hakkında açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Eğitim, üzerinde özellikle durduğumuz, ayrı önem verdiğimiz bir alan. Okullarımızın sahip olduğu fiziki koşulları iyileştirmek, çocuklarımızın daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir ortamda eğitim almalarını sağlayıp fırsat eşitliği sağlamak adına, belediye olarak elimizden gelen her türlü katkıyı ve desteği sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda İhsaniye Mahallesinde bulunan Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Gültak, ihtiyaç duyan veya talep gelen tüm okullara hizmet vereceklerinin altını çizdi. Gültak, "Okulumuzu ziyaretimde, okulumuzun eksiklerini yerinde tespit ederek, ayrıca öğretmenlerimizin de taleplerini dinleyerek çalışmaların en kısa sürede başlatılması için ilgili birimlerimize talimat vermiştim. Bunun üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçerek okulumuzun isteklerini yerine getirdi. Öncelikle bahçedeki Atatürk büstünün çevresini çiçeklendiren ekibimiz, ağaçların budama çalışmasını tamamladı ve okul bahçesine kamelya yerleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekibimiz de okul bahçesinde temizlik hizmetini tamamladı" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Anadolu Lisesi, Akdeniz, Güncel

Kaynak: İHA

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