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Akdeniz Belediyesinden sel mağduru aileye yardım eli

Mersin'in Akdeniz Belediyesi, ocak ayındaki sağanak nedeniyle geçim kaynağı olan tavukları telef olan aileye, 15 tavuk ve bir horoz yardımında bulundu.

07.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:22Akdeniz Belediyesinden sel mağduru aileye yardım eli
Mersin'in Belediyesi, ocak ayındaki sağanak nedeniyle geçim kaynağı olan tavukları telef olan aileye, 15 tavuk ve bir horoz yardımında bulundu.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ocak ayında kentte yaşanan sağanak nedeniyle oluşan su baskınlarında Müfide İlhan Mahallesi'nde tavukları telef olan Hatice Ayar'ı evinde ziyaret etti.
Ekiplere ziyarette eşlik eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın eşi Behiye Gültak, sel mağduru Ayar ve ailesiyle sohbet etti.
Gültak, tek isteğinin tavuk besleyip yeniden geçimini sağlamak olduğunu dile getiren Ayar'a 15 tavuk ve bir horoz hediye etti.
Ekipler, tavuk ve horozları Ayar'a teslim ederken, aileye ev eşyası ve erzak yardımında da bulundu.
Ayar, çok mutlu olduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Akdeniz, Güncel

Kaynak: AA

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