Akdeniz Beşlisi" İzmir'de Konser Verecek

Antalya
Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından kurulu "Akdeniz
Beşlisi", 17 Aralık
Pazartesi günü İzmir
'de konser verecek.
İzmir Devlet Opera Balesinden yapılan yazılı açıklamada, soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzosoprano Medine Tuganova, çello sanatçıları Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik ve arp sanatçısı Senem Çine
'den kurulu Akdeniz Beşlisi'nin 17 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde bir konser vereceği belirtildi.
Veronika Yeliz Efe tarafından düzenlemeleri yapılan eserlerin seslendirileceği konserde, opera repertuvarının yanı sıra çeşitli klasik müzik eserlerinden seçkilerin de yer aldığı bildirildi.
Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından kurulu Akdeniz Beşlisi, Veronika Yeliz Efe öncülüğünde iki yıl önce kuruldu. Grup, klasik müziğin farklı disiplinlerini bir arada sunarak geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.
Akdeniz,İzmir
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:29