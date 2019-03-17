Akdeniz'de 16 Mahalle Taziye Evi Açıldı

Kaynak: İHA

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından yaptırılan 16 mahalle taziye evi ile belediye ve vatandaş işbirliğiyle Yeşilçimen Mahallesine kazandırılacak olan taziye evinin temel atma töreni gerçekleştirildi.Açılışa, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, daire müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Elvan, Akdeniz Belediyesi'ne 2 yıl önce görevlendirme yapıldığını ve bu süre içinde ilçeye yoğun hizmet atağı başlatıldığını vurguladı. Elvan, "Allah'ın izniyle her bir mahalleye bir mahalle taziye evi kazandıracağız. Biz bunun sözünü verdik. Bütün bu hizmetler sadece 1 buçuk, 2 yıllık dönemde yapıldı. Bu süreçte Akdeniz Belediyesi tarafından tam 16 taziye evi açtı. Bugün de 17'ncisinin temelini atıyoruz. Yine aynı süreçte Akdeniz'e 220 kilometrelik sıcak asfalt kaplama yapıldı, 300 bin metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirildi. Ben, Valimize ve Kaymakamımız Muhittin Pamuk Beye bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi."Buralı gezerken üzülüyorum, içim kan ağlıyor"Akdeniz ilçesinin geçmiş yıllarda hizmet alamadığını kaydeden Elvan, "Akdeniz ilçesi tam 20 yılını kaybetti. Artık 'yeter' deyin. Ne yaptılar size şu 20 yıl boyunca? 15 sene HDP yönetti burayı. Ne yaptı sorarım size? Neleri gerçekleştirdi? Devletin gönderdiği paraları ne yaptılar? Yazık değil mi bu çocuklara? Şu sokaklarımıza yazık değil mi? Yeşilçimen Mahallemiz böyle mi olmalıydı? Toroslar'a, Yenişehir'e gidiyorsunuz güzel güzel, pahalı binalar, dükkanlar ve evler. Buraya geliyorsunuz, yıkılmak üzere olan evler, gecekondular. Derelere kanalizasyon akıyor, pislik içerisinde. 'Yeter' deyin arkadaşlar! Belediye başkanınızı siz seçeceksiniz. Buraları dolaşırken üzülüyorum, içim kan ağlıyor" diye konuştu.Vali Ali İhsan Su ise kent geneli ve Akdeniz özelinde sağlık, eğitim, alt ve üstyapı, ulaştırma, turizm ve tarım alanlarında ciddi hizmet ve yatırımlar yapıldığını söyledi. Su, "Mersin ve Akdeniz'e verilen tüm bu hizmetlerden dolayı, Bakanımız Lütfi Elvan'a şükranlarımı arz ediyorum. Bugün devlet ve vatandaş işbirliğiyle güzel bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Bunun için Kaymakamımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, temelini atacağımız taziye evimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk da mahalleleri ziyaretlerinde, vatandaşlardan özelikle taziye evleriyle ilgili yoğun talep geldiğini vurgulayarak, "Akdeniz'de göreve başladıktan kısa bir zaman sonra hizmete açtığımız taziye evleri sayesinde, ilçemiz sakinlerini, kışın yağmur ve çamurda, yazın da sıcaklarda, çadırlar içerisinde taziyelerini kabul etmekten kurtarmak için harekete geçtik. Valimizin önderliğinde, belediyemizin bütün imkanlarını seferber ederek her mahalleye bir mahalle evi projemizi hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.Yeşilçimen Mahallesi taziye evinin, belediye-vatandaş işbirliğiyle yapılan işlere güzel bir örnek olduğunu da kaydeden Pamuk, "Yıllardır Yeşilçimenliler tarafından talep edilen, ancak belediyeye ait arazi olmadığı mazeretine sığınılarak yapılmayan taziye evimiz, yerinin kamulaştırma bedelinin bir kısmı belediye, bir kısmı da vatandaşlarımız tarafından karşılanmış, projesi de belediyemizce yapılarak temel atma aşamasına getirilmiştir. Bu durum, sorun çözen değil, bilakis sorun ve mazeret üreten, vatandaşlarımızı çadırlara mahkum eden yönetim anlayışından, vatandaş ve hizmet odaklı, vatandaşın emaneti olan belediye bütçesini, yine vatandaş için kullanan yönetim anlayışına geçildiğinde nelerin başarılabileceğinin en somut göstergesidir" dedi.Konuşmaların ardından 16 mahalle evinin toplu açılışı yapılırken, Yeşilçimen Mahallesi taziye evinin temeli atıldı. - MERSİN