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Akdeniz'de 180 göçmen kurtarıldı

İtalya güvenlik güçleri, Lampedusa Adası açıklarında mavnada bulunan 180 göçmeni kurtardı.

15.10.2019 21:04Akdeniz'de 180 göçmen kurtarıldı
İtalya güvenlik güçleri, Lampedusa Adası açıklarında mavnada bulunan 180 göçmeni kurtardı.
İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, İtalya güvenlik güçlerinin, Lampedusa Adası'nın 35 mil güneyinde, göçmenleri taşıyan mavnaya operasyon düzenlediği bildirildi.
Malta'nın talebi doğrultusunda, İtalya'nın 2 sahil güvenlik ve 1 mali polis devriye botuyla düzenlenen operasyonda, 180 göçmenin kurtarıldığı belirtildi.
Açıklamada, göçmenleri kurtaran İtalyan güvenlik güçlerine ait devriye unsurlarının, Malta arama-kurtarma bölgesinde kurtardıkları göçmenleri Malta'ya götürmek için bu ülkeden "güvenli liman" göstermesini bekledikleri ifade edildi.

Geçen hafta batan geminin enkazına ulaşıldı

Öte yandan, İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, 7 Ekim'de Lampedusa açıklarında yaşanan, 12 kadın ve 1 çocuğun yaşamını yitirdiği göçmen faciasında batan geminin enkazına ulaşıldı. Lampedusa açıklarındaki enkazın 50 ila 60 metre derinlikte olduğu ve ilerleyen günlerde göçmenlerin cesetlerinin çıkarılacağı kaydedildi. Söz konusu olayda, 22 göçmen sağ kurtarılmıştı.

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Söz konusu bölge, geçişlerin yoğun olması sebebiyle pek çok göçmen kurtarma operasyona sahne olurken, aynı zamanda göçmen teknelerinin alabora olmasıyla çok sayıda insanın hayatını kaybettiği yer olarak da biliniyor.

Lampedusa, Akdeniz, İtalya, Güncel

Kaynak: AA

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