Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Antalya'nın Kumluca ilçesine 60 kilometre mesafede 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
15.03.2020 20:55 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:16
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 20.27'de Akdeniz 'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Antalya 'nın Kumluca ilçesinin 60.27 kilometre açığında meydana geldi.
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Kaynak: DHA
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