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Son Dakika: Akdeniz'de son 4 gün içinde korkutan ikinci deprem!

Son Dakika: Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris açıklarında gerçekleşen deprem 6 Eylül'de gerçekleşen depremin ardından Akdeniz'de yakın zamandaki ikinci deprem olarak kayıtlara geçti.

10.09.2019 11:04

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.06'da Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 96,28 kilometre mesafede gerçekleşen depremin 6,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

6 EYLÜL'DE DE DEPREM OLMUŞTU

Antalya'da Alanya açıklarında 6 Eylül tarihinde de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu deprem son 4 gün içinde Akdeniz'deki ikinci deprem olarak kayıtlara geçti.

6 Eylül'deki deprem, Alanya açıklarında meydana gelmişti
Son Dakika: Akdeniz'de son 4 gün içinde korkutan ikinci deprem!

Akdeniz, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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