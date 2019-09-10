Son Dakika: Akdeniz'de son 4 gün içinde korkutan ikinci deprem!

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.06'da Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 96,28 kilometre mesafede gerçekleşen depremin 6,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

6 EYLÜL'DE DE DEPREM OLMUŞTU

Antalya'da Alanya açıklarında 6 Eylül tarihinde de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu deprem son 4 gün içinde Akdeniz'deki ikinci deprem olarak kayıtlara geçti.