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Antalya 4,3 büyüklüğünde depremle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

20.08.2019 12:50
Antalya 4,3 büyüklüğünde depremle sallandı

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 12.34'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

DENİZLİ DE 3,9'LÜK DEPREMLE SALLANDI

Denizli'nin Çardak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Denizli'nin Çardak ilçesi olarak açıkladığı 3,9 büyüklüğünde deprem, saat 07.37'de meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

AnkaraAnkara'da 3,4 büyüklüğünde deprem

Antalya 4,3 büyüklüğünde depremle sallandı

Antalya, Akdeniz, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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