Haberler» Güncel» Haber

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20.08.2019 12:54 Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinin 54.86 kilometre açığında saat 12.34'te kaydedilen deprem, 36.39 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem Antalya'nın Kumluca, Finike ve Kemer ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da hasar oluşmadı.



İçişleri Bakanlığı, Akdeniz, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:29   Isparta Belediyesi'nden Tabakhane Camii'ne çevre düzenlemesi
14:29   Bakan Kurum, Bodrum yarımadasında kaçak yapılaşmayı denetledi
14:29   Yalçın Topçu: "Türkiye Cumhuriyeti devlet olmanın gereğini hukuk içerisinde yapar"
14:28   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge mutabakatı) ABD'nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine...
14:28   Hatay'da trafik denetimleri
14:28   Kırşehir Belediyespor özel maçlarla lige hazırlanıyor
14:28   Mevsimlik İşçilerin Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi Çalıştayı