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Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde depremAKDENİZ'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Rodos Adası'nın güneyinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

05.10.2019 18:36
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
AKDENİZ'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Rodos Adası'nın güneyinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre bugün saat 17.51'de merkez üssü Akdeniz olarak açıklanan, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rodos Adası'nın güneyinde, Muğla'nın Marmaris ilçesine 59.23 kilometre mesafedeki deprem, yerin 42.52 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Marmaris'te hissedilmedi.
GÖRDÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Marmaris'te sokaktan görüntü
Vatandaşlarla röp.
Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Marmaris, Akdeniz, Deprem, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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